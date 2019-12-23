İdliblilerin, Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanlarından kaçışı sürüyor

Sabah saatlerinden bu yana beklediklerini anlatan Um Fatma, "Maarratünnuman'da durumlar çok kötü. Açlığa, varil bombalarına ve her türlü saldırıya katlandık ancak (rejime ait) ordunun ilçeye girmesine katlanamayız. Ordu (ilçeye girerse) ilk olarak çocuklarımızı keser. Ben dul bir kadınım. Yanımdaki küçük kızımdan başka kimsem yok. Bu yüzden ilçeden çıkıyoruz." dedi.

İlçeden ayrılmak için araç bekleyenlerden Ahmet Cerben de, Maarratünnuman'da hedef alınanların siviller olduğunu belirterek, "Esed bizi roketlerle, varil bombalarıyla hedef alıyor. Biz siviller ona ne yaptık? Biz ona bir şey yapmadık. İlçede hiçbir karargah yok. Yaşamak ve çocuklarımızı büyütmek istiyoruz." diye konuştu.

Cerben, saldırılar yüzünden nereye gideceklerini bilmediklerini vurgulayarak, savaş uçaklarının ilçeden kaçmak isteyenleri de hedef aldığının altını çizdi.

"Araplar, Müslümanlar nerede? Bizi artık koruyacak kimse kalmadı." ifadelerini kullanan Cerben, "Sürekli göç etmekten bıktık artık. Sınırları açın. Türkiye ve Avrupa’ya geçmek istiyoruz. Artık Suriye'de kalmak istemiyoruz. İlçeye 400 roket attılar. Allah şahit ki uyumayı unuttuk." değerlendirmesini yaptı.

Bir başka sivil, Nur Ahmed de saldırılardan kaçtıklarını belirterek, nereye gideceklerini bilmediklerini kaydetti.

- Saldırılar sürüyor

Maarratünnuman Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu İbade Zikra da rejim güçlerinin İdlib kırsalına yönelik saldırılarının sürdüğünü aktardı.