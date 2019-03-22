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İDO seferlerine 'miting' düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Yenikapı'daki etkinlik alanında 24 Mart Pazar günü saat 14.00’te yapılacak 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Bandırma, Yalova ve Bursa seferlerinde iptal, saat değişikliği ile iskele değişikliğine gidildiğini açıkladı.

İDO seferlerine 'miting' düzenlemesi

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Yenikapı'daki etkinlik alanında 24 Mart Pazar günü saat 14.00’te yapılacak 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Bandırma, Yalova ve Bursa seferlerinde iptal, saat değişikliği ile iskele değişikliğine gidildiğini açıkladı.
İDO'dan yapılan açıklamada; 24 Mart Pazar günü düzenlenecek 'Büyük İstanbul Mitingi' organizasyonu nedeniyle; 13.45- 15.45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Miting nedeniyle Yenikapı - Yalova, Yenikapı - Bursa ve Bandırma - Yenikapı- Bostancı hatlarımızda aşağıdaki gibi sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur:
17.45 Yenikapı- Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30’da yapılacaktır.
17.30 Yenikapı- Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00’da yapılacaktır.
15.30 Bandırma- Yenikapı- Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30’da yapılacaktır.
Etkinlik sebebiyle Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı- Kadıköy ve Bursa- Yenikapı- Kadıköy hatlarımızda yolcu tahliyesi / varışında aşağıdaki iskele değişiklikleri yapılmıştır:
14.30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı- Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir.
Değerli Misafirlerimiz, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00’ de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08:00- 19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08.00- 19.00 saatleri arasında Harem - Sirkeci - Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir."

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