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İdrar kaçırma hastalığına "manyetik alan koltuğu" ile tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alan idrar kaçırma, manyetik dalgalarla kasların ve sinirlerin uyarılmasına olanak sağlayan "manyetik alan koltuğu" tedavisiyle çözümlenebiliyor - HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Akbayrak: - "Manyetik alan koltuğu tedavisiyle, manyetik dalgalarla pelvik taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak uyarılıyor. Metal bir halkanın çevresinden elektrik akımı geçiyor ve elektromanyetik bir alan yaratılıyor. Bu manyetik uyarılar, idrarı tutmaya sağlayan kasların fonksiyonunu iyileştiriyor. Kaslar kuvvetlendirildiğinden, idrar kaçırma sorunu ortadan kalkıyor" - "Manyetik alan koltuğu tedavisinin rahim içi araç, kalça protezi, kalp pili olan hastalarda ve kalbinde ciddi aritmisi, vücudunda tümör ya da enfeksiyon olan hastalarda kullanılmasını önermiyoruz. Tedavinin kime uygun olduğuna mutlaka hekim karar vermelidir"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Yaygın görülen bir sağlık sorunu olan idrar kaçırma, manyetik dalgalarla kaçırmaya neden olabilen kasların ve sinirlerin uyarılmasına olanak sağlayan "manyetik alan koltuğu" tedavisiyle çözümlenebiliyor.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Akbayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idrar kaçırmanın "istemsiz idrar kaçağı" olarak tanımlandığını belirterek, bu durumun hem kadın hem de erkeklerde çok yaygın görülen bir sorun olduğunu söyledi.

İdrar kaçırmanın kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla görüldüğüne dikkati çeken Akbayrak, "Türk kadınlarında idrar kaçırma sıklığının yüzde16,4 ile yüzde 50,3 arasında değiştiği gösterilmiştir. İdrar kaçırmanın kadınlarda görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Erkeklerde görülme olasılığı ise daha yaygın olarak ileri yaş ve prostat cerrahisi nedeniyle artmaktadır." bilgisini verdi.

Akbayrak, idrar kaçırmanın en yaygın olarak, karın içi basıncını artıran fiziksel efor, hapşırma ya da öksürme sırasında görülebildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazı kadınlarda ise ani sıkışma hissiyle ilişkili istemsiz idrar kaçırma durumu da oluşabilir. Buna ek olarak, bu iki tip idrar kaçırma bir arada da görülebilir.

İdrar kaçırma fiziksel, psikolojik ve sosyal kısıtlılıklara yol açabilir. İdrar kaçırma, utanma duygusuna, kendine olan güvenin azalmasına ve sosyal aktivitelerde azalmaya yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur. Dolayısıyla, idrar kaçırma, kadınların yaşam kalitesini önemli derecede etkiler. Bu nedenle, erken dönemde belirtileri ilerlemeden tedavi edilmesi gerekmektedir.

Pelvik taban fizyoterapi ve rehabilitasyonu, idrar kaçırmanın tedavisinde ilk basamakta kullanılması gereken bir tedavi yaklaşımıdır. Pelvik taban egzersiz eğitimi, ilk tedavi yaklaşımı olmakla birlikte, çok zayıf pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesini destekleyen farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları da mevcuttur."

- "Hastaların kıyafetlerini çıkarmasına gerek yok"

İdrar kaçırmada fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında yeni bir yaklaşımla tedaviye başlandığını ifade eden Akbayrak, "İdrar kaçırma sorunu, 'manyetik alan koltuğu (ekstrakorporeal manyetik inervasyon) ile tedavi edilebiliyor." dedi.

Akbayrak, tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Manyetik alan koltuğu tedavisiyle, manyetik dalgalarla pelvik taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak uyarılıyor. Metal bir halkanın çevresinden elektrik akımı geçiyor ve elektromanyetik bir alan yaratılıyor. Manyetik alan koltuğu tedavisi, pelvik taban kaslarını elektrik stimulasyonu ile benzer bir şekilde uyarıyor. Elektromanyetik dalga dokuların içine kolaylıkla geçebildiği için hastaların kıyafetlerini çıkarmasına ya da organ içine elektrotların yerleştirilmesine gerek kalmıyor.

Bu manyetik uyarılar, idrarı tutmayı sağlayan kasların fonksiyonunu iyileştiriyor. Kaslar kuvvetlendirildiğinden, idrar kaçırma sorunu ortadan kalkıyor. Aynı zamanda, cinsel fonksiyon bozukluklarında ya da dışkı kaçırmanın tedavisinde de uygulanabiliyor."

Tedavinin, her hasta için uygun olmayacağının da altını çizen Akbayrak, "Manyetik alan koltuğu tedavisinin, rahim içi araç, kalça protezi, kalp pili olan hastalarda ve kalbinde ciddi aritmisi, vücudunda tümör ya da enfeksiyon olan hastalarda kullanılmasını önermiyoruz. Tedavi olmadan önce mutlaka detaylı bir tıbbi muayene yapılmalı, doğru teşhis konulmalı ve idrar kaçırmanın nedeni belirlenmelidir." uyarısında bulundu.

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