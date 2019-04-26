'İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir'

Bu durumun depresyona yatkınlığı arttırdığını belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, "İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin sosyal hayatları, iş hayatları, arkadaş ilişkileri kısıtlanıyor ve hayat kalitesinin tüm alt bölümleri bu sorun nedeniyle etkileniyor. İdrar kaçırmaya bağlı olarak ortaya çıkan depresyon sorunu cinsellikten uzaklaşmaya ve cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma korkusu yaşanmasına yol açarak cinsel hayatı kısıtlıyor" dedi. İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluklarına yol açtığı gibi sadece cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin az da olsa görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tarcan, "Cinsel ilişki sırasında idrar kaçıran kişiler ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, günlük hayatında stres tipi veya aşırı aktif mesaneye bağlı olarak idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. Bu grubun dışında, günlük hayatında idrar kaçırma sorunu yaşamayan ancak ilginç olarak sadece cinsel ilişki sırasında mesane kasının aşırı aktivitesinden kaynaklanan idrar kaçırma sorunu yaşayan hastalarımız da bulunmaktadır" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Gençliğin sırrı onda! Bu bitki adeta botoks etkisi yapıyor Her gün giyiyoruz! Kansere davetiye mi çıkarıyor?

'İDRAR KAÇIRMA SORUNU ERKEKLERİN SOSYAL HAYATLARINI DAHA ÇOK ETKİLİYOR' Erkeklerde idrar kaçırmanın nörolojik hastalıklar, prostat kanseri tedavisi sonrası bir komplikasyon olarak ya da uzun süre tedavi edilmemiş prostat tıkanıklığının bir komplikasyonu olarak ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Tarcan, "İdrar kaçırma sorunu erkeklerde daha az görülmektedir ancak hekime başvuru oranları daha yüksektir. Kadınlarda daha çok idrar kaçırma sorunu görülmesine rağmen doktora başvurma oranları erkeklere göre daha azdır. Çünkü kadınlar idrar kaçırma problemini yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmekte ve ayrıca hekime utanma duyguları nedeniyle bu sorunlarını daha az oranda ifade edebilmektedirler. Ancak idrar kaçırma sorunu yaşayan her iki taraf içinde erken tanı ve tedavi bir çok açıdan önemlidir" dedi. 'KADINLAR DOKTORLA PAYLAŞMIYOR' Günümüzde kadın cinsel işlev bozukluklarının en az erkekteki cinsel problemler kadar sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Tarcan kadın cinsel işlev bozukluklarının bir tabu olmasından ve erkeklere göre daha karmaşık olmasından dolayı çok fazla araştırılmadığını söyledi.

Prof. Dr. Tarcan kadın cinselliği ile ilgili karşılaşılan sorunlar çeşitlidir ve temel olarak dört bölümde incelendiğini ifade etti: Hipoaktif cinsel istek bozuklukları: Genel olarak cinsel isteksizlik olarak tanımlanabilir. Bazen cinsel yaşamın başlaması ile bazen de yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Başlıca nedenleri hormonal bozukluklar ya da psikolojik sebeplerdir. Tedavisi altta yatan nedene yönelik şekillenmektedir.

Cinsel uyarılma bozuklukları: Nedeni psikolojik olabileceği gibi hormonal bozukluklar, kalp-damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar ya da diyabet gibi sistemik hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Cinsel doyum bozuklukları: Psikolojik ya da organik nedenlere bağlı olabilir. Çoğu zaman da diğer tip cinsel işlev bozukluklarının bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

İlişki sırasında ağrı ve vajinismus: Vajinismus, kadında değişik nedenlerle pelvik taban kaslarının istemsiz kasılma durumudur. Nedenleri davranışsal ya da psikolojik olabileceği gibi organik de olabilir. 'HER NEDENE AYRI TEDAVİ' Cinsel işlev bozukluğuna neden olan birçok faktör olduğunu da sözlerine ekleyen Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarcan her bir nedene göre ise ayrı tedavi yöntemi uygulandığını belirtti ve şunları söyledi: