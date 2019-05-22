KADIN

İdrar kaçırmaya ‘robotik etki’

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

Günümüzde her ne sebeple olursa olsun birçok yetişkinde idrar kaçırma problemleri görülebiliyor. İstenmeyen bu durum özellikle yaşın ilerlemesi ile beraber daha sık bir şekilde kendini gösteriyor.

İdrar kaçırmaya ‘robotik etki’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, idrar kaçırmanın robotik cerrahi ile tedavi edilmesi konusuna değinerek birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

İDRAR KAÇIRMANIN EN BÜYÜK NEDENİ NEDİR?

Bilhassa kadınlarda sık ya da zor doğum yapmak, menopoz, rahmin alınması ve diğer jinekolojik operasyonlar sonrasında idrar kaçırma meydana gelebiliyor. Bunun en büyük nedeni mesanenin herhangi bir nedenden dolayı sarkması ve mesane boynunu tutan bağlardaki zayıflama ve yırtılmadan dolayı olmaktadır.

ROBOTİK CERRAHİ İLE İDRAR KAÇIRMAYA SON!

Ancak son yıllarda gelişen robotik cerrahi yöntem sayesinde bu durum ortadan kaldırılabiliyor. Üstelik bu yöntemin geleneksel açık tedavi yöntemlerine göre birçok avantajı var. Robotik bir dokunuşla idrar kaçırmaya neden olan durum ortadan kaldırılır ve böylelikle bu rahatsızlığın önüne geçilebilir.

HANGİ DURUMLARDA İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE ROBOT KULLANILIR?

Özellikle ilave miyom, tüpler, yumurtalık veya sarkma durumu varsa aynı ameliyatta idrar kaçırmanın da tedavisi robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilir. Yine tüm robotik cerrahideki az ağrı, erken taburculuk, hızlı iyileşme gibi avantajlar burada da mevcuttur.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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