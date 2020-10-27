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İdrar kokusuna dayanamadı koltuğun altına baktığında hayatının şokunu yaşadı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Pizza yemek için fast food zincirlerinden birine giden bir grup arkadaş oturdukları masadan gelen dayanılmaz idrar kokusunu takip ettiklerinde koltuk minderlerinin altında kullanılmış bir gebelik testi buldular!

İdrar kokusuna dayanamadı koltuğun altına baktığında hayatının şokunu yaşadı

Dünyaca ünlü fast food pizza zinciri restoranlarından birinde yaşanan olay İngiltere’yi ayağa kaldırdı. Pizza yemeğe giden bir grup arkadaş önce oturdukları masadan gelen idrar kokusuyla şoke oldu. İdrar kokusundan ötürü midesi bulanan gençler koltuk minderlerinin altında bir hamilelik testi bulduklarını iddia etti.

Yaşadıklarını anlatan Ollie Cooper; hep birlikte bir masaya oturduk ve aynı anda idrar kokusunu aldık eşim o sırada koltuğun minderini kaldırdı ve hamilelik testini gördük. Midemiz bulanmıştı. Yöneticiye olanları anlattık, hemen ilgilendi. Ama yine de çok midem bulandı. Dedi.

Ollie Cooper ve arkadaşları yaşadıklarını Facebook’ta paylaştı. Grup daha sonra restoranı ilgili mercilere şikâyet ettiklerini söyledi.

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