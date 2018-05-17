İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavi yolları

Üretra ve mesanenizdeki bakteriler enfeksiyona neden oluyorsa, ağrı veya idrara çıkma zorluğu yaşamaya başlarsınız. Sık sık idrara çıkma isteği oluyor ancak az ya da hiç idrar yapmıyorsanız bu idrar yolu enfeksiyonu yaşadığınız anlamına gelebilir. İşte diğer belirtileri:
İdrar yaparken yanma hissi
Karında ağrı
Koyu sarı veya yeşilimsi, kokulu idrar
Yorgun veya hasta hissetmek
Böbrek veya prostat enfeksiyonu varsa acil tıbbi yardım alın. Tedavi edilmeden birkaç gün veya hafta boyunca bir idrar yolu enfeksiyonu belirtileri varsa, enfeksiyon böbreklere gidebilir. Eğer tedavi edilmemiş bir idrar yolu enfeksiyonu olan bir erkekseniz, prostatınıza yayılabilir. Bir böbrek veya prostat enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka acil tıbbi yardım almalısınız.
Yanlarda ya da belde ağrı
Ateş veya titreme
Mide bulantısı
Kusma
İshal
İdrar yaparken ağrı
Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. Doktor tıbbi geçmişinizi alacak ve belirtilerinizi soracaktır. Ayrıca, İYE'nizi teşhis etmek ve tedaviyi belirlemek için bir idrar tahlili isteyecektir.
Doktor enfeksiyonun prostata enfekte olabileceğini düşünürse rektal muayene yapabilir.
Vajinanızdan gelen kokusu olan bir akıntı varsa doktor pelvik muayene yapabilir.
İdrar yolu enfeksiyonu ya da başka bir enfeksiyon geçirdiyseniz, doktor böbrek taşlarını veya tıkanıklıklarını engellemek için idrar yolunuzun görüntülerini incelemek isteyebilir.
Doktorunuz, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterileri tedavi etmek için antibiyotik reçete edecektir. Semptomlarınız düzelmeye başladığında bile ilacı almayı bırakmayın.
Doktorunuza antibiyotiklerin herhangi bir yan etkisi ve tedavi sırasında alkol almamanız gerekip gerekmediğini sorun. 2 gün içinde iyileşme fark etmezseniz doktorunuzu arayın.
Sıvı alımınızı artırın. Hem idrar yolu enfeksiyonu sırasında hem de sonrasında, enfeksiyonu temizlemek için çok miktarda sıvıya ihtiyacınız vardır. Günde en az 6 ila 8 bardak sıvı içmelisiniz. Su, bitkisel veya kafeinsiz çay veya limonlu su içebilirsiniz.
Mesanenizi tahriş edebilecek alkol, şekerli içecekler ve kafeinden kaçının.
Pelvik bölgenizin üzerine bir sıcak su torbası yerleştirin. Alt kalçanıza, sırtınıza ya da baldırlarınızın arasına koyabilirsiniz. Isı, ağrınızı hafifleteektir.
İdrar yapmanız size acı verse de idrarınızı tutmayın. Gereksinim duyduğunuzda mutlaka tuvalate gidin. İdrar yapmak, idrar yolunuzdan bakterileri temizlemenize yardımcı olacaktır.
Küveti ılık suyla doldurun. 1⁄4 bardak beyaz sirke veya 60 ml kabartma tozu dökün. Sirke veya kabartma tozu ağrıyı hafifletebilir ve idrar yolunun girişine yakın mikropları giderebilir.
İdrar yolu enfeksiyonun geri gelmesini önlemek için
Enfeksiyonu önlemek için sık sık idrara çıkın. Sık sık idrara çıkmak için de bol bol sıvı aldığınızdan emin olun. Bu şekilde idrar yolunuzun temizlenmesini sağlayacak ve iyileşme sürecinizi hızlandırmış olacaksınız.
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