İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavi yolları

Üretra ve mesanenizdeki bakteriler enfeksiyona neden oluyorsa, ağrı veya idrara çıkma zorluğu yaşamaya başlarsınız. Sık sık idrara çıkma isteği oluyor ancak az ya da hiç idrar yapmıyorsanız bu idrar yolu enfeksiyonu yaşadığınız anlamına gelebilir. İşte diğer belirtileri:

İdrar yaparken yanma hissi

Karında ağrı

Koyu sarı veya yeşilimsi, kokulu idrar

Yorgun veya hasta hissetmek

Böbrek veya prostat enfeksiyonu varsa acil tıbbi yardım alın. Tedavi edilmeden birkaç gün veya hafta boyunca bir idrar yolu enfeksiyonu belirtileri varsa, enfeksiyon böbreklere gidebilir. Eğer tedavi edilmemiş bir idrar yolu enfeksiyonu olan bir erkekseniz, prostatınıza yayılabilir. Bir böbrek veya prostat enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka acil tıbbi yardım almalısınız.

Yanlarda ya da belde ağrı

Ateş veya titreme

Mide bulantısı

Kusma

İshal

İdrar yaparken ağrı

Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. Doktor tıbbi geçmişinizi alacak ve belirtilerinizi soracaktır. Ayrıca, İYE'nizi teşhis etmek ve tedaviyi belirlemek için bir idrar tahlili isteyecektir.