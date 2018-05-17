KADIN

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavi yolları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 17.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Tuvaletinizi yaparken muhtemelen idrar yollarınızın sağlığını pek düşünmezsiniz. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olduğunuzda da başka hastalığınız olduğunu düşünürsünüz. Önlenmezse başka sağlık problemlerine bile yol açabilen idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerini ve tedavi yollarını haberimizde bulabilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavi yolları

1

Üretra ve mesanenizdeki bakteriler enfeksiyona neden oluyorsa, ağrı veya idrara çıkma zorluğu yaşamaya başlarsınız. Sık sık idrara çıkma isteği oluyor ancak az ya da hiç idrar yapmıyorsanız bu idrar yolu enfeksiyonu yaşadığınız anlamına gelebilir. İşte diğer belirtileri:

İdrar yaparken yanma hissi
Karında ağrı
Koyu sarı veya yeşilimsi, kokulu idrar
Yorgun veya hasta hissetmek

2

Böbrek veya prostat enfeksiyonu varsa acil tıbbi yardım alın. Tedavi edilmeden birkaç gün veya hafta boyunca bir idrar yolu enfeksiyonu belirtileri varsa, enfeksiyon böbreklere gidebilir. Eğer tedavi edilmemiş bir idrar yolu enfeksiyonu olan bir erkekseniz, prostatınıza yayılabilir. Bir böbrek veya prostat enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka acil tıbbi yardım almalısınız.

Yanlarda ya da belde ağrı
Ateş veya titreme
Mide bulantısı
Kusma
İshal
İdrar yaparken ağrı

Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. Doktor tıbbi geçmişinizi alacak ve belirtilerinizi soracaktır. Ayrıca, İYE'nizi teşhis etmek ve tedaviyi belirlemek için bir idrar tahlili isteyecektir.

3

Doktor enfeksiyonun prostata enfekte olabileceğini düşünürse rektal muayene yapabilir.
Vajinanızdan gelen kokusu olan bir akıntı varsa doktor pelvik muayene yapabilir.
İdrar yolu enfeksiyonu ya da başka bir enfeksiyon geçirdiyseniz, doktor böbrek taşlarını veya tıkanıklıklarını engellemek için idrar yolunuzun görüntülerini incelemek isteyebilir.

4

Doktorunuz, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterileri tedavi etmek için antibiyotik reçete edecektir. Semptomlarınız düzelmeye başladığında bile ilacı almayı bırakmayın.

5

Doktorunuza antibiyotiklerin herhangi bir yan etkisi ve tedavi sırasında alkol almamanız gerekip gerekmediğini sorun. 2 gün içinde iyileşme fark etmezseniz doktorunuzu arayın.

  • Bir ya da iki gün antibiyotik aldıktan sonra rahatlama hissetmeye başlamalısınız, yoksa doktorunuza başvurun. İlaca karşı bir ayarlama yapmanız gerekebilir veya enfeksiyon başka bir şeyden kaynaklanabilir.

Sıvı alımınızı artırın. Hem idrar yolu enfeksiyonu sırasında hem de sonrasında, enfeksiyonu temizlemek için çok miktarda sıvıya ihtiyacınız vardır. Günde en az 6 ila 8 bardak sıvı içmelisiniz. Su, bitkisel veya kafeinsiz çay veya limonlu su içebilirsiniz.

6

Mesanenizi tahriş edebilecek alkol, şekerli içecekler ve kafeinden kaçının.

7

Pelvik bölgenizin üzerine bir sıcak su torbası yerleştirin. Alt kalçanıza, sırtınıza ya da baldırlarınızın arasına koyabilirsiniz. Isı, ağrınızı hafifleteektir.

8

İdrar yapmanız size acı verse de idrarınızı tutmayın. Gereksinim duyduğunuzda mutlaka tuvalate gidin. İdrar yapmak, idrar yolunuzdan bakterileri temizlemenize yardımcı olacaktır.

  • Bol miktarda sıvı almak idrarı sulandıracak böylece fazla acı duymayacaksınız.

Küveti ılık suyla doldurun. 1⁄4 bardak beyaz sirke veya 60 ml kabartma tozu dökün. Sirke veya kabartma tozu ağrıyı hafifletebilir ve idrar yolunun girişine yakın mikropları giderebilir.

İdrar yolu enfeksiyonun geri gelmesini önlemek için

9

  • Enfeksiyonu önlemek için sık sık idrara çıkın. Sık sık idrara çıkmak için de bol bol sıvı aldığınızdan emin olun. Bu şekilde idrar yolunuzun temizlenmesini sağlayacak ve iyileşme sürecinizi hızlandırmış olacaksınız.

  • Mesanenizin tamamen boş olduğundan emin olmak için idrarı bitirdiğinizde hafifçe öne eğilin.

10

  • Cinsel ilişki, idrar yolunuzun girişine mikrop sokabildiği için, seksten sonra idrara çıkmak önemlidir. Direkt yatağa yatmak bakterilerin sizin idrar yolunuza girme ihtimalini artırır.

11

  • Banyo yaparken banyo takımlarına temas etmekten ve tabureye oturmaktan kaçının. Ve ağır kokulu sabunlar, temizleyiciler, spreyler kullanmaktan kaçının. Vajinanıza kokulu ürünler sürmeyin çünkü idrar yolunuzda tahrişe neden olabilir.

12

  • Tuvaleti kullandıktan sonra önden arkaya doğru silin. Öne doğru silmek için aynı kağıdı kullanmaktan kaçının. Böylece mikropları üretral açıklığa sokmayın. İdrar yolu enfeksiyonlarını ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemek için ellerinizi yıkamayı unutmayın. İdrar yolu enfesiyonuna yanlış temizlik de neden oluyor.

13

  • Genital bölgeyi kuru tutmak için, nemi tutamayacak pamuklu iç çamaşırı giyin. Genital organınıza sürtünmeyen gevşek iç çamaşırı tercih edin. Örneğin, külot yerine gevşek boxer kullanın. Mikropların idrar yolunuza gitmesini önlemek için iç çamaşırınızı her gün değiştirmek önemlidir.

14

  • Günde 3 kez 250 mL (1 bardak) kızılcık suyu için. Kızılcık suyu düzenli olarak içilmesi, enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir.
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