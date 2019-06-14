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İETT’nin trekking hatları 15 Haziran’da sefere başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

İETT’nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar 15 Haziran’da sefere başlıyor.

İETT’nin trekking hatları 15 Haziran’da sefere başlıyor

İETT’nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar 15 Haziran’da sefere başlıyor. Trekking hatları sadece hafta sonları çalışacak.
İETT’nin, insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşünü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için hizmete aldığı D1 Polonezköy - Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş - Belgrad Ormanı hatları yaz ayları boyunca hafta sonları sefer yapacak. Hatlarda seferler 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
D1 numaralı Kadıköy/Üsküdar-Polonezköy hattının güzergahı; Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık şeklinde olurken, D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanı’ndan geçerek Göktürk’e gidecek.
Vatandaşlar, hatların sefer saatleri ve güzergahları hakkında detaylı bilgiye www.iett.istanbul web adresinden ulaşabiliyor.

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