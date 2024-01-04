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İfadeye çağrılan Fatih Altaylı'dan yeni açıklama! "Burada anlamadığım şu oldu" diyerek şaşırdığı durumu açıkladı

04.01.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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Filistin'e destek yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan adama atılan yumruğun ardından yaptığı 'Eline sağlık' paylaşımıyla olay olan ve ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Altaylı'dan açıklama geldi. "Ne korkacak ne de çekinecek bir şeyimiz var." diyen Altaylı, şaşırdığı durumu anlattı.

İfadeye çağrılan Fatih Altaylı'dan yeni açıklama! "Burada anlamadığım şu oldu" diyerek şaşırdığı durumu açıkladı

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünün etkileri sürüyor. Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşün ardından elinde elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e Ege Akersoy isimli genç "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atarken, söz konusu saldırı sosyal medyada gündem yarattı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'nın yaptığı paylaşım tartışmaların da fitilini ateşledi.

ALTAYLI 'ELİNE SAĞLIK' DİYE YAZDI OLAY OLDU

Altaylı'nın "Eline sağlık" yazılı mesajı olay oldu. Fatih Altaylı daha sonra sildiği bu mesajının nedenini açıklamadı ama sosyal medyada bu mesajı yumruğu atan kişiye söylediği iddia edildi. Altaylı'nın söz konusu mesajına özellikle AK Parti cephesinden arka arkaya tepkiler geldi.

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ALTAYLI, ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlattı. Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

FATİH ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili Altaylı'dan yeni açıklama geldi. YouTube kanalında yaptığı açıklamada Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"BURADA ÇOK GARİP BİR ŞEY YOK"

"Dün öğle saatlerinde elime bir tebligat ulaştı. İki ayrı suçlamaya ilişkin ifade vermeye gelmem söylendi. Burada çok garip bir şey yok. Daha geçen gün buradan hakkında en çok dava açılmış gazeteci olarak rekorlar kitabına girebileceğimi söylemiştim.
Anlamadığım şu. Bu davalardan bana sürekli geliyor. Savcılık davetleri bana sıklıkla geliyor. Vaktimizin çoğu zaten adliyede geçiyor.

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Bu da bana açılan onlarca davadan bir tanesi. Dün niye delirmiş gibi gündem oldu anlamadım. Bana hep dava açılıyor, gidiyoruz ifademizi veriyoruz, yargılanıyoruz. Genellikle sonra da beraat ediyoruz.

Ne korkacak ne de çekinecek bir şeyimiz var. Normal basın suçuyla ilgili bir dava.

"BURADA ANLAMADIĞIM ŞU OLDU..."

Burada anlamadığım şu oldu. Troller neden bu kadar heveslendiler ve bu kadar bu davayı büyüttüler. Troller neden bu kadar alevlendi? Kimden işaret alıp yönlendirildiğini biraz biliyorum ama ben delilsiz konuşmam."

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