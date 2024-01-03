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Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu! Tartışmaların odağındaydı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı

03.01.2024 06:52 | Son Güncelleme:
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Filistin'e destek yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan adama atılan yumruğun ardından yaptığı 'Eline sağlık' paylaşımıyla gündem olan Fatih Altaylı'ya bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral'ın sosyal medyadan paylaştığı video çok konuşuldu. "Sadece" isimli sosyal medya hesabından hazırlanan videoda Altaylı için çok sert ifadeler yer alıyor.

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu! Tartışmaların odağındaydı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünün etkileri sürüyor. Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşün ardından elinde elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e Ege Akersoy isimli genç "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atarken, söz konusu saldırı sosyal medyada gündem yarattı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili yapılan paylaşımlar tartışmaların da fitilini ateşledi.

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FATİH ALTAYLŞI'NIN 'ELİNE SAĞLIK' PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Özellikle gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı “Eline sağlık” yazılı mesajı olay oldu. Fatih Altaylı daha sonra sildiği bu mesajının nedenini açıklamadı ama sosyal medyada bu mesajı yumruğu atan kişiye söylediği iddia edildi.

ALTAYLI, ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRIDLI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlattı. Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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Altaylı'nın söz konusu mesajına AK Parti cephesinden arka arkaya tepkiler gelirken, tepkilerin en dikkat çekeni ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın paylaşımı oldu.

"AĞZINA SAĞLIK" DİYEREK PAYLAŞTI

"Ağzına sağlık :)" ifadesine yer vererek Saral, "Sadece" isimli sosyal medya hesabından yapılan Fatih Altaylı videosunu paylaştı.

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ALTAYLI İÇİN ÇOK SERT İFADELER

Altaylı'ya tepki gösterilen videoda şu ifadeler yer aldı;

"Sizin medeniyet anlayışınızda darp etmeye ellerinize sağlık deniyorsa Fatih Altaylı, benim de az sonra diyeceklerim için ağzıma sağlık. Salaksın... Evet... Tabi...

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Şehitlerimiz ve o binlerce masum sivilin katledildiği Gazze için yapılan yürüyüşe katılan adama atılan yumruğu savunup eline sağlık diyecek kadarsın. Salaksın."

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