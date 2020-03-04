HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iFixit'ten OLED iPhone'lar için alışılmadık çözüm

iFixit'ten OLED iPhone'lar için alışılmadık çözüm

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Tamir konusunda uzman iFixit ekibi, Apple'ın iPhone X ile başlayan OLED ekranların pahalı olmasına yeni bir çözüm getirdi. iFixit, iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için iPhone 11'lerde de kullanılan LCD ekranlar satmaya başladı.

iFixit'ten OLED iPhone'lar için alışılmadık çözüm

Akıllı telefonların ekran teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin bize getirdiği son ürün ise OLED ekranlar oldu. Artık neredeyse her üründe OLED ekran ile karşılaşmaya başladık. Buna iPhone modelleri de dahil. Eğer OLED ekran kullanan iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi bir telefona sahipseniz, telefonunuzun ekranına gelecek herhangi bir zarar için yüksek ücretler ödemek zorunda kalabilirsiniz. Zira OLED ekranların en büyük dezavantajlarından da biri bu, yani pahalı olmaları. Fakat akıllı telefon tamirinde uzman dünyaca ünlü iFixit, buna da bir çözüm yolu bulmuş gibi.

İFİXİT İPHONE'LAR İÇİN UCUZA EKRAN ÜRETTİ

iFixit, ilginç bir çözüm ile gündeme geldi. Tamir konusunda ünlenen ekip, iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için LCD ekran satmaya başladı. OLED ekranlara nazaran daha solgun renklere ve daha düşük parlaklık seviyesine sahip olan LCD ekranlar zaten özellikleriyle değil uygun fiyatlarıyla öne çıkıyorlar. Öyle ki iPhone X için Apple'a ödemeniz gereken OLED ekran değişim ücreti 1.899 TL iken, iFixit'in LCD ekranı için sadece 74,99 dolar ( yaklaşık 460 TL) ödemeniz yeterli oluyor. Bu resmi Apple fiyatının neredeyse yarısının da yarısı bir fiyata tekabül ediyor. Ancak konu hakkında bazı tavsiyeler var.

OLED

İFİXİT'İN ÇÖZÜMÜ TAVSİYE EDİLMİYOR

Eğer cihazınız Apple resmi garantisine sahip ise Apple cihazınıza müdahale etmeniz tavsiye edilmiyor. Ayrıca bu durum iPhone'unuzda uyumluluk sorunlarına da yol açabilir gibi görünüyor. Tüm bunların ışığında iPhone'unuzu resmi servis aracılığıyla tamir ettirmek sizin için en doğru seçenek olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Koronavirüs onlara da sıçradı! Evlerinden çıkamıyorlarKoronavirüs onlara da sıçradı! Evlerinden çıkamıyorlar
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone OLED LCD iPhone X iPhone Xs iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone ekran değişim ücreti

En Çok Okunan Haberler

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Instagram'da yeni dönem başlıyor! İşte 3 yeni özellik

Instagram'da yeni dönem başlıyor! İşte 3 yeni özellik

Diğer Haberler
Clean Master'ı hemen silin uyarısı! 1 milyar insan tehlikede olabilir

1 milyar kez indirilmişti! Masum olmadığı ortaya çıktı

Doom Eternal Oynadık! Doom Eternal Ön İnceleme

Doom Eternal ön incelemesi

Koronavirüs tehlikesi Google çalışanlarına sıçradı!

Koronavirüs onlara da sıçradı! Evlerinden çıkamıyorlar

Oyun konsolu gibi: Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oyun konsolu gibi: Xiaomi Black Shark 3 serisi tanıtıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akıllı telefonlara yeni vergi geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akıllı telefonlara yeni vergi

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.