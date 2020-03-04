iFixit'ten OLED iPhone'lar için alışılmadık çözüm

Akıllı telefonların ekran teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin bize getirdiği son ürün ise OLED ekranlar oldu. Artık neredeyse her üründe OLED ekran ile karşılaşmaya başladık. Buna iPhone modelleri de dahil. Eğer OLED ekran kullanan iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi bir telefona sahipseniz, telefonunuzun ekranına gelecek herhangi bir zarar için yüksek ücretler ödemek zorunda kalabilirsiniz. Zira OLED ekranların en büyük dezavantajlarından da biri bu, yani pahalı olmaları. Fakat akıllı telefon tamirinde uzman dünyaca ünlü iFixit, buna da bir çözüm yolu bulmuş gibi.

İFİXİT İPHONE'LAR İÇİN UCUZA EKRAN ÜRETTİ

iFixit, ilginç bir çözüm ile gündeme geldi. Tamir konusunda ünlenen ekip, iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için LCD ekran satmaya başladı. OLED ekranlara nazaran daha solgun renklere ve daha düşük parlaklık seviyesine sahip olan LCD ekranlar zaten özellikleriyle değil uygun fiyatlarıyla öne çıkıyorlar. Öyle ki iPhone X için Apple'a ödemeniz gereken OLED ekran değişim ücreti 1.899 TL iken, iFixit'in LCD ekranı için sadece 74,99 dolar ( yaklaşık 460 TL) ödemeniz yeterli oluyor. Bu resmi Apple fiyatının neredeyse yarısının da yarısı bir fiyata tekabül ediyor. Ancak konu hakkında bazı tavsiyeler var.