Iftara giderken ne hediye alınır? İftara giderken ne götürülür?

Sabır, ibadet, rahmet ve bereket ayı olarak görülen ramazan ayı büyük bir coşku ve heyecan ile karşılanır. İftar ise ramazan ayının dini gelenekleri arasındadır ve genellikle Müslümanların oruçlarını beraber açmak için toplanmaları şeklinde yapılır. İftarda saatlerce tutulan oruç, akşam ezanıyla birlikte bitirilir.

Ramazan ayında, ailelerin veya komşuların evlerine misafir olup topluluk olarak beklenen iftar vaktinde kişiler hep birlikte dua eder ve ezan sesine kulak verir. İftara davet edilen kişiler ise iftar misafirliğine giderken eli boş gitmemeye özen gösterirler. Bu noktada iftara giderken ne hediye alınır sorusu akıllara gelir.

İftar yemeği davetine giderken ne alınır?

Ramazan ayının manevi huzuru ile dolu iftar sofraları, birçok insan için huzurlu ve coşkuludur. İftar yemeği davetine giderken manevi olarak anlamlı bir hediye götürülebilir. Geleneksel Türk tatlılarından güllaç, tulumba tatlısı, Kemalpaşa tatlısı gibi lezzetler genellikle ilk akla gelen iftar hediyeleridir. Bununla birlikte İftara giderken hediyelik olarak dua ve manevi huzuru ifade eden armağanlar da verilebilir.

Ayrıca her yaştan insanı mutlu etmek en önemli ramazan adetlerinden biridir. Bir çocuğu sevindirmek ya da yaşlı bir kişinin gönlünü hoş edip, duasını almak da bir Müslüman davranışı olarak görülür.

İftara giderken ne hediye alınır?

İftar için misafirliğe gidecek olanlar, davet karşısında ev sahiplerini mutlu etmek için iftara giderken ne götürülür sorusunu sorarlar. İftar davetine giderken alınabilecek hediyeler arasında hem manevi değeri yüksek objeler hem de iftar sofrasına uygun yiyecekler bulunur. İftara giderken götürülebilecek hediyelerden bazıları şu şekildedir:

Tespih: İslam kültüründe sıklıkla kullanılan bir objedir. Tespihle dua edilir ve Allah’a minnet sunulur. Bu nedenle iftara giderken alınabilecek en değerli ramazan ayı hediyelerinden biridir.

İslam kültüründe sıklıkla kullanılan bir objedir. Tespihle dua edilir ve Allah’a minnet sunulur. Bu nedenle iftara giderken alınabilecek en değerli ramazan ayı hediyelerinden biridir. Seccade: İftar yemeğine giderken seccade götürmek, manevi anlamı oldukça derin ve uhrevidir. Misafir, bu hediyeyle birlikte ev sahibine olan saygısını bir kez daha ifade etmiş olur.

İftar yemeğine giderken seccade götürmek, manevi anlamı oldukça derin ve uhrevidir. Misafir, bu hediyeyle birlikte ev sahibine olan saygısını bir kez daha ifade etmiş olur. Güllaç: İftar için tatlı dendiği zaman akla güllaç gelir. İftara giderken güllaç götürmek, iftar geleneğinde yer alan cömertliği en güzel şekilde vurgular. Güllaç, ramazan sofralarında oldukça sevilen geleneksel bir lezzettir.





