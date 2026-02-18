İftarda kilo aldıran hataya dikkat!

Ramazan ayında öğün sayısının azalmasının besin ihtiyacını değiştirmediğini ifade eden Diyetisyen Melek Buz, gün içinde yemek yenmemesinin iftar ve sahurda daha özenli beslenmeyi gerektirdiğini söyledi. Uzun süreli açlığın ardından fazla kalorili ve ağır yiyecekler tüketilmesinin kilo alımı, reflü, hazımsızlık, kabızlık ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olabileceğini belirten Buz, sahurun kahvaltı, iftarın ise akşam yemeği gibi planlanması gerektiğini dile getirdi.

"PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER TERCİH EDİLMELİ"

Sahurun sağlık açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Buz, "Sahurda süt, yoğurt, peynir ve yumurta gibi protein açısından zengin yiyeceklerle hafif kahvaltılar yapılabilir. Alternatif olarak çorba ve sebze gibi hafif yemekler tercih edilebilir. Yağlı, tuzlu ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır" dedi.

İftarın ise 1-2 zeytin veya hurma ile açılabileceğini belirten Buz, ardından peynir ve domates gibi hafif bir başlangıç ya da çorba tüketilebileceğini söyledi.

Ana yemeğe geçmeden önce 15-20 dakika ara verilmesini öneren Buz, "Daha sonra et veya etli sebze yemeği, salata ve birkaç dilim ekmekle öğün tamamlanabilir. Kan şekerini hızlı yükselten beyaz ekmek ve pirinç yerine tam buğday ekmeği, bulgur ve tam buğday makarna gibi glisemik indeksi düşük ve posalı gıdalar tercih edilmelidir" diye konuştu.

"SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Ramazan ayında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Buz, iftar ile sahur arasında bol su içilmesi gerektiğini ifade etti.

Asitli içecekler yerine su, ayran, taze sıkılmış meyve suyu veya şekersiz komposto tercih edilmesini öneren Buz, "İftardan hemen sonra televizyon ya da bilgisayar karşısında dinlenmek yerine kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirimi destekler. Bu önerilere dikkat edilirse Ramazan boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek mümkündür" dedi.

