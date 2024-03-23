İftarda okunacak dua: İftarda nasıl dua edilir? İftar duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

İftar vakti, ramazan ayı günlerinde, oruç süresinin son bulduğu ve güneşin battığı zaman dilimi anlamına gelir. Müslümanlar tarafından tutulan oruçlar iftar saatinde akşam ezanının okunması ile birlikte açılır. İftar saati, ramazan yemeklerinin ve masalarının pek çok insanı bir araya getirdiği manevi değeri yüksek dakikalardır. Ramazan ayının manevi havasında edilen dua ve yapılan ibadetler ile daha da güçlenir. Dualar, insanı manevi olarak huzurlu ve dinginleştirirken, aynı zamanda Ramazan ayının manevi değerini de arttırır. Bu nedenle, iftarda okunacak dualar İslamiyet inancı için oldukça büyük bir öneme sahiptir.

İftarda nasıl dua edilir?

Allah’ın rızası için oruç ibadetini yerine getirmenin karşılığı dilden ve kalpten edilen dualardır. Oruç açarken edilen dualar, diğer tüm dualarda olduğu gibi içten ve temiz bir şekilde edilmelidir. İftar duası okumanın sevabı büyüktür. İftarda edilen dua acelesiz, duanın uhrevi manası da bilinerek okunmalıdır. İsteyen herkes içinden geldiği gibi, içten ve samimi bir şekilde duasını, minnetini ve şükür duygusunu ifade edebilmektedir. Ramazan masalarında edilen dualar iftar duası olarak adlandırılır. İftarda okunacak dua aşağıdaki gibidir:

İftar duası Arapça okunuşu: "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İftar duası Türkçe anlamı ile de öğrenilebilir. İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

Oruç açma duası

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in oruç açma duası ise şu şekildedir:

"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü”

Türkçe okunuşu ise şu şekildedir:

"Allah’ım! Sana hamdolsun, senin rahmetin ve bereketinle orucumu açıyorum."





