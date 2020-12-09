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  4. Iğdır’da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

Iğdır’da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

09.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

Iğdır’da ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan kedi, belediye temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Iğdır Belediyesi temizlik işçileri, çöpleri kompresörlü kamyona aktarırken çöpler arasında ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, bir kedi ile karşılaştı. Belediye işçisi çuvalı ters çevirince çuvaldan beyaz bir kedi çıktı. Her halinden çok korktuğu belli olan kedi oradan hemen uzaklaştı. Kediyi çuvala kimin koyduğu ise belirlenemedi.

Yakıt tankına düşen kedi kurtarıldıYakıt tankına düşen kedi kurtarıldı

Iğdır’da geçtiğimiz günlerde de bir köpek motosiklete bağlanarak çekilmiş, iki köpeğin ise ayaklarına çivi çakılmıştı. (İHA)

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