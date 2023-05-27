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IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Iğdır Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan Kılıçdaroğlu oy oranları

27.05.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır seçim sonuçları oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına katılacak. Oy kullanma işlemi 28 Mayıs günü saat 08:00’da başlayacak. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. Oy kullanma işlemi saat 17:00’da sona erecek. Peki, Iğdır Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır?

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Iğdır Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan Kılıçdaroğlu oy oranları

Iğdır seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

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Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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