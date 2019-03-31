IĞDIR SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 145Açılan Sandık Oranı : % 85,29Kullanılan Oy : 38.898Geçerli Oy : 37.711Katılım Oranı : % 81,2
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1318.526MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,3917.872CHPSÖZER SAYAN% 2,3869SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,43161DİĞER% 0,34128TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1556DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1454BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1245* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
Açılan Sandık Oranı : % 53,85Katılım Oranı : % 87,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,27881CHPZAFER BAYAT% 36,83587MHPCAFER AKKA% 4,0264DPNECEF KİRİ% 2,9547SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,58DİĞER% 0,386BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,061KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619CHPCAFER DALGA% 30,27435AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı : % 89,47Katılım Oranı : % 82,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,411.209AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 24,82987CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,89950HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,49775MHPALİCAN ZORMAN% 1,3152BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,083
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