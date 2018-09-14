Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Iğdır'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Halfeli beldesinde Yanardağ ve Arıslı aileleri arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Bıçak ve silah kullanılan kullanılan kavgada yaralanan Ahmet, Abdulkadir, Mehmet Arıslı ve Mehmet Yanardağ Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Arıslı müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kavgada silah kullandığı iddia edilen M. Yanardağ'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum