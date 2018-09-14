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Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Iğdır'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halfeli beldesinde Yanardağ ve Arıslı aileleri arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silah kullanılan kullanılan kavgada yaralanan Ahmet, Abdulkadir, Mehmet Arıslı ve Mehmet Yanardağ Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Arıslı müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kavgada silah kullandığı iddia edilen M. Yanardağ'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır Silahlı kavga

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