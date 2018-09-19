Iğdır'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Iğdır'da, eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.Ç. (50) ile oğlunun evinde bulunan ve konuşmak için dışarıya çağırdığı karısı G.Ç. (48) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, eşini bıçakladıktan sonra oğlunun evine girdi.
Çevredekilerin yardımıyla olay yeri yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan G.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince oğlunun evinde gözaltına alındı.
G.Ç'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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