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İğrenç gerçeği ortaya çıkardı! Herkes bu hatayı yapıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir temizlik uzmanı, yataklarımızla ilgili iğrenç gerçeği ortaya çıkardıktan sonra insanların sabah rutinlerini değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İğrenç gerçeği ortaya çıkardı! Herkes bu hatayı yapıyor

61 binlik Instagram sayfasından her gün temizlik ve püf noktaları konusunda tavsiyelerde bulunan Mrs. D nickli bir temizlik uzmanı dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

EN AZ BİR SAAT HAVALANDIRIN

Sabah ilk iş olarak yatak toplamayı bırakın ve nefes almalarına izin verin diyen kadın şöyle konuşuyor: 'Hepimiz sabah ilk iş olarak yataklarımızı topluyoruz ancak bu oldukça yanlış. Gece boyunca sıcak ve nemli çarşaflarımız kiri içine çekiyor bu yüzden sabah yorganı kaldırın ve yatağın bu şekilde hava almasına izin verin. Gece boyunca sadece terlemiyoruz, aynı zamanda deri de döküyoruz ve bu, toz akarları ve yatak böcekleri için bir mıknatıs. Akarlar nemli ortamları severler. Bu yüzden yataklarımızı olabildiğince temiz tutmak için günde en az bir saat havalandırmamız gerekiyor. '

Uzman, yatak çarşaflarının haftada bir, yatağın ayda bir, yastık ve yorganların ise 6 ayda bir yıkanmasını öneriyor.

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