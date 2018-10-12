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İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 50 yaşlarındaki bir erkek, engelli küçük kızı duvar dibinde sıkıştırıp taciz etti. Kız kendisine saldıran sapığın elinde adeta çırpındı. Dakikalarca iğrenç olaya maruz kalan kız güçlükle sapığın elinden kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı. Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı.

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POLİS SAPIĞI ARIYOR

POLİS SAPIĞI ARIYOR
Güvenlik kameralarına da yansıyan iğren olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.
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Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunlar için idam şart!!!!önüme gelsin imzalarım diğenler nerde????
Hanı idam gelicekti .Hanı referandum .Hanı halkım isteyince meclise gelicekti ,Artık kime neye inanacagimi şaşırdım
kansız köpek adalet yok yok türkiyede seni asmak lazım
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