HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İHA ve İKU'lar deprem bölgesinden anlık görüntü aktardı

İHA ve İKU'lar deprem bölgesinden anlık görüntü aktardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından bölgeye gönderilen İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçakları (İKU), 25 dakika içinde olay yerinden görüntüleri Ankara ve deprem olan illerin Komuta Merkezlerine anlık olarak aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığının Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirildi. Deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA, Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi. Aynı dakikalarda İHA’ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etti.

BİR İLK!

İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı. Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi’ne aktarıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptıTaksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem İHA İKÜ

En Çok Okunan Haberler

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Ekipler zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı

Ekipler zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Elazığ Sivrice'de bir deprem daha! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Elazığ Sivrice'de bir deprem daha!

İstanbul Havalimanı'nda 'saka kuşu' operasyonu! 95 bin lira ceza

İstanbul Havalimanı'nda 'saka kuşu' operasyonu!

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! ByLock kullanıcısı 10 kişi yakalandı

Ankara'da kritik operasyon! 21 şahıs hakkında gözaltı kararı

YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Mahkeme cezayı iptal etti, ehliyetini geri aldı!

Mahkeme cezayı iptal etti, ehliyetini geri aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.