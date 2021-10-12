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'İhaleye fesat' operasyonu: 40 gözaltı

12.10.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda; ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesi ve sırasında ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

'İhaleye fesat' operasyonu: 40 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda kişinin icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

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40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tekirdağ
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