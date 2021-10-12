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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu! Aralarında sağlık çalışanları ve eczacılar da var

12.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Suriyeliler için sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeden 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu! Aralarında sağlık çalışanları ve eczacılar da var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçetelerle herhangi hastalığı olmayan Suriyeliler adına ilaç yazdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Fiziki ve teknik takip sırasında ekipler, şüphelilerin daha önceden yazılmış raporlu ilaçları; ikinci kez rapora gerek duymadan, iş birlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıklarını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

ARALARINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ECZACILAR DA BULUNUYOR

Eş zamanlı baskınlarda aralarında sağlık çalışanları ile eczacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

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