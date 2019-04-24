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İHA’nın haberi ses getirdi, o şoför disiplin kuruluna sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı’nın geçtiğimiz gün özel bir halk otobüsü (ÖHO) şoförünün durakta bekleyen yolcuyu darp ettiği haberinin ardından inceleme başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, konunun EGO Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ve şoföre bin 300 TL para cezası kesildiğini açıkladı.Geçtiğimiz gün Ankara’da Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir özel halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen yolcuyu önce otobüse almamış, sonra da darp etmişti.

İhlas Haber Ajansı’nın geçtiğimiz gün özel bir halk otobüsü (ÖHO) şoförünün durakta bekleyen yolcuyu darp ettiği haberinin ardından inceleme başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, konunun EGO Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ve şoföre bin 300 TL para cezası kesildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz gün Ankara’da Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir özel halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen yolcuyu önce otobüse almamış, sonra da darp etmişti. Durumu yapılan haberlerden öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan üzücü olayın takipçisi olacağını açıklamıştı. Yavaş’ın talimatı üzerine konu EGO Disiplin Kuruluna sevk edilirken, parka çekilen otobüse bu ay ödenecek bin 300 TL gelir yoksunluğu ücretinin şoförden kesilmesi de kararlaştırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir özel halk otobüsünde (ÖHO) yaşanan talihsiz olay üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda konu EGO Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Hasan Ünalan adlı vatandaşımızın yaralanmasına neden olay sonrası toplanan EGO Disiplin Kurulu, özel halk otobüsü şoförünün Ankara’da toplu ulaşımdan men edilmesine karar vermiştir. EGO Disiplin Kurulu ayrıca parka çekilen otobüse bu ay ödenecek bin 300 TL gelir yoksunluğu ücretinin kesilmesini kararlaştırmıştır. Konunun takipçisi olacağını vurgulayan Başkan Yavaş, telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu Hasan Ünalan’ı önümüzdeki günlerde makamında ağırlayacaktır" denildi.

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