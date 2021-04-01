İHD’den cezaevi raporu: 2020'de 1182 tutuklu hak ihlali başvurusu yaptı

İnsan Hakları Derneği (İHD) 2020 yılında meydana gelen cezaevlerindeki hak ihlâllerine dair raporunu yayımladı.

2020 Yılı Hapishaneler Raporu'na göre, aynı yıl içerisinde toplam 1182 tutuklu işkence ve kötü muamele, sağlık, iletişim ve bilgiye erişim gibi nedenlerle derneğe hak ihlâli başvurusu yaptı.

352 sayfalık raporda, geçen yıl bu konuların yanı sıra Covid-19 salgını ile ilgili olarak yaşanan hak ihlâlleri sonucu da çok sayıda başvuru yapıldığı kaydedildi.

'**276 bin tutuklu ile en yoğun dönem'**

Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde tutuklunun olduğu belirtilen raporda, "Türkiye hapishaneleri mahpus sayısı bakımından tarihinin en yoğun dönemini yaşamakta ve bu durum yoğun hak ihlâllerini de beraberinde getirmektedir" denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi rakamlarına göre 28 Şubat 2021 itibarıyla hapishanelerde toplam 276.438 tutuklu bulunuyor. Bu sayıya, Covid-19 tedbirleri kapsamında cezasının infazı durdurulan tutuklular da dahil.

17 kişi Covid nedeniyle yaşamını yitirdi