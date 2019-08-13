İHH, 2 milyonun üzerinde kişiye bayram sevinci yaşattı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı için hayırseverlerin bağışladığı 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH bu yılki kurban organizasyonunu "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla Türkiye'de dahil olmak üzere 93 ülke ve bölgede gerçekleştirdi.

Kurban vekaletini İHH'ya veren hayırseverlerin kurbanları, istedikleri ülkelerde ve bölgelerde kesildi.

Kurban kampanyası kapsamında 333 bin 800 kilometre katederek 228 şehre giden vakıf, hayırseverlerin destekleriyle 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyon 57 bin 880 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Bölgelerdeki vatandaşların hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelere de imza atan vakıf, cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, meslek edindirme kursu, yetimhane binası gibi birçok projenin temelini de ziyaretler esnasında attı.

Vakfın kurban organizasyonundaki önceliği savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk yaşanan bölgelerdeki mülteci kampları, yetimhaneler, okullar, hastaneler ile yaşlılar, kimsesizler ve dullar oldu. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.