İHH'nın Nepal İslam Kültür Merkezi projesi

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kadın Kolları'nın "Bu İyilik Nepal'e İyi Gelecek" sloganıyla inşasını sürdürdüğü İslam Kültür Merkezi, ülkedeki Müslümanların birçok ihtiyacını karşılayacak.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Nepal'de birçok açıdan sahipsiz ve korumasız olan Müslümanların dinlerini yaşayıp anlatabilecekleri İslam Kültür Merkezi, bölge Müslümanları için büyük önem taşıyor.

İHH İstanbul Kadın Kolları, Nepal'de önemli bir boşluğu doldurmak için öncü bir rol üstlenerek Müslümanların İslam'ı ve İslam medeniyetini anlatmaları için 5 katlı İslam Kültür Merkezi inşa ediyor. Nepal'in başkenti Katmandu'da azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerini sosyal, ekonomik ve siyasi düzlemde geliştirmelerini sağlayacak modern imkanlara sahip bir İslam Kültür Merkezi için hayırseverlerin destekleri bekleniyor. Toplam maliyeti 950 bin avroyu bulan merkezin yüzde 30'luk kısmı kermes, kahvaltı gibi faaliyetler sonucunda tamamlandı.

Merkezde; mescit, kafeterya, mutfak, abdesthane, İslami eserlerin sergileneceği sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler, oturma odaları ve depo gibi alanlar bulunacak.