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İHH'nın Nepal İslam Kültür Merkezi projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

İHH İstanbul Kadın Kolları, Nepal'de önemli bir boşluğu doldurmak için öncü bir rol üstlenerek Müslümanların İslam'ı ve İslam medeniyetini anlatmaları için 5 katlı İslam Kültür Merkezi inşa ediyor

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kadın Kolları'nın "Bu İyilik Nepal'e İyi Gelecek" sloganıyla inşasını sürdürdüğü İslam Kültür Merkezi, ülkedeki Müslümanların birçok ihtiyacını karşılayacak.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Nepal'de birçok açıdan sahipsiz ve korumasız olan Müslümanların dinlerini yaşayıp anlatabilecekleri İslam Kültür Merkezi, bölge Müslümanları için büyük önem taşıyor.

İHH İstanbul Kadın Kolları, Nepal'de önemli bir boşluğu doldurmak için öncü bir rol üstlenerek Müslümanların İslam'ı ve İslam medeniyetini anlatmaları için 5 katlı İslam Kültür Merkezi inşa ediyor. Nepal'in başkenti Katmandu'da azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerini sosyal, ekonomik ve siyasi düzlemde geliştirmelerini sağlayacak modern imkanlara sahip bir İslam Kültür Merkezi için hayırseverlerin destekleri bekleniyor. Toplam maliyeti 950 bin avroyu bulan merkezin yüzde 30'luk kısmı kermes, kahvaltı gibi faaliyetler sonucunda tamamlandı.

Merkezde; mescit, kafeterya, mutfak, abdesthane, İslami eserlerin sergileneceği sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler, oturma odaları ve depo gibi alanlar bulunacak.

İstanbul İHH Kadın Kolları, 15-25 Kasım'da İstanbul Tuğra Otel Kafe'de "Sen Oku Nepal Aydınlansın" konulu kitap kermesi düzenleyecek. Kermesteki satış ve bağışlarından elde edilecek gelir, Nepal'de inşa edilecek İslam Kültür Merkezi için kullanılacak. Kermese, Sibel Eraslan, Abdurrahman Dilipak, Fatma Barbarosoğlu, Emine Şenlikoğlu, Mine İzgi, Taha Kılınç, Güray Süngü, Yıldız Ramazanoğlu, İsmail Kılıçarslan, Metin Karabaşoğlu, Yavuz Bahadıroğlu ve Adem Özköse gibi yazarlar destek verecek.

Bu kapsamda 22 Aralık’ta Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlenecek olan kahvaltı organizasyonunda Prof. Dr. Cevat Akşit, "İslam'da Tebliğ ve Davet Çalışmalarının Önemi" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Kahvaltı organizasyonu için satılan biletler de yine merkezin inşasına aktarılacak.

- Kısa mesajla bağış

Hayırseverler, Nepal’de inşası süren İslam Kültür Merkezi için bütün operatörlerden “NEPALISLAM” yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabiliyor. İHH’nın banka hesaplarına "PROJE KODU 4402" açıklaması projeye ile katkı sağlanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İHH İslam Kültür Merkezi nepal

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