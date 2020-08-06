Ihlamuru bu yöntemlerle saçınıza uygularsanız... Saç bakımında harika sonuç!

Vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamur saçların da direncini arttırır. İçerisinde bulanan vitaminler saçı besleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Saç derisini zararlı bakterilerden arındırarak hasar görmüş kafa derisinin onarılmasına yardımcı olur. Kafa derisinde oluşan kaşıntılara ve kuruluğa iyi gelir, kafa derisini rahatlatır. Saç köklerinin oluşumuna katkı sağlayarak saçların gürleşmesini sağlar. Saç dökülmesi problemine neden olan deri rahatsızlıklarını ve vitamin eksikliğini giderdiği için saçları korur. Bütün bunların yanı sıra doğru uygulamayla saç renginin sağlıklı ve doğal yollarla açılmasına yardımcı olur.

Ihlamur, içerisindeki antioksidanlar sebebiyle hastalıklardan korunmada yaygın olarak kullanılan bitkilerden biridir. Yüzyıllarca grip, öksürük, solunum yolu rahatsızlıkları, sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra stres gibi ruhsal gerilimlerin tedavisinde de kullanılmıştır. Faydalarının yanı sıra hoş kokusuyla ilgiyi üzerine çekerek rahatlatıcı bir etkide bulunuyor.

IHLAMUR NASIL HAZIRLANIR?

Ihlamur çayı, kurutulmuş olan ıhlamur çiçeklerinin kaynar suda demlenmesiyle elde edilir. Saç bakımında da bu çaydan yararlanacaksınız. Burada önemli olan nokta, suyun içine çiçekler eklendikten sonra suyun kaynamaya devam etmemesidir. Çünkü su kaynamaya devam ederse ıhlamurun koruyucu etkisini azaltır. Bununla birlikte saç derisindeki problemler için ıhlamur yağı da etkili bir yöntemdir.

IHLAMUR SAÇA NASIL UYGULANIR?

Ihlamurdan elde ettiğiniz çayı bir şişenin içine koyarak sprey olarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu bakım saç kırılmalarını azaltacak ve işlem gören saçların yıpranmasını engelleyecektir. Saçlarınızın bakımlı ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Bu saç bakımını günlük olarak gerçekleştirebilirsiniz. Fakat belli aralıklarla suyu değiştirmenizde fayda var. Çünkü zamanla içindeki yararlı maddeler etkisini kaybedecektir.

Ihlamur suyunun saçlarınızda kalmasını istemiyorsanız bu suyu banyoda da tercih edebilirsiniz. Ihlamur suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilir ardından da suyla durulayabilirsiniz. Bu bakımla kepeklenme ve yağlanma sorunlarına çözüm bulabilirsiniz. Saçlarınıza besin takviyesi vererek sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz.