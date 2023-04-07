Ihlamurun faydaları nelerdir, zararı var mı? Ihlamur nasıl demlenir, nasıl yapılır?

Ihlamur halk arasında hem hastalıklardan korunmak hem de rahatlamak için yüzyıllardan beri kullanılır. İçeriğinde yer alan flavonoidler bu bitkinin, iyileşmeye ve güçlenmeye yardımcı olmasını sağlar. Bu sayede özellikle ıhlamur çiçekleri iltihap önleyici, ağrı kesici ve yatıştırıcı etkiler sunar. Sağlığa birçok yararı olduğu için bu bitki hem sıcak çay olarak hem de detox suyu olarak tüketilebilir. En büyük avantajlarından birisi, fresh çiçek kokusu ve aromasını baskın şekilde içeceklere yansıtmasıdır. Aroması sayesinde içecekleri lezzetlendirirken, faydalarından da yararlanmanızı sağlar.

Ihlamurun faydaları nelerdir?

Ihlamurun en büyük faydalarından ilki, kaygıların giderilmesine yardımcı olmasıdır. Tilia ağacının tomurcuklarından elde edilen bitkinin sakinleştirici özellikleriyle bilinir. Sakinleştirici özelliğinin getirdiği yararların yanı sıra bu bitki çayını tüketmek aşağıdaki faydaları da sağlar:

Uyku sorunlarının düzelmesine yardımcı olur: Uyumadan yaklaşık bir saat önce tüketilen ıhlamur çayı, gevşemeyi teşvik eder. Bu da daha kaliteli bir uyku döngüsü yaşamanıza katkıda bulunur.

Uyumadan yaklaşık bir saat önce tüketilen ıhlamur çayı, gevşemeyi teşvik eder. Bu da daha kaliteli bir uyku döngüsü yaşamanıza katkıda bulunur. Strese karşı rahatlamaya destek verir: Ihlamurun gevşemeyi teşvik eden özelliği sadece uyku döngüsünün kaliteli hale gelmesine destek vermez aynı zamanda stresli günlerde rahatlamanıza da katkı sağlar. Direkt olarak uyku veren özelliği olmadığı için günün her saatinde tüketilebilir.

Ihlamurun gevşemeyi teşvik eden özelliği sadece uyku döngüsünün kaliteli hale gelmesine destek vermez aynı zamanda stresli günlerde rahatlamanıza da katkı sağlar. Direkt olarak uyku veren özelliği olmadığı için günün her saatinde tüketilebilir. Soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesine katkıda bulunur: Yatıştırıcı etkisinin yanında ıhlamur faydaları arasında en popüler olan soğuk algınlığını daha rahat geçirmenize katkı sağlamasıdır. İltihap önleyici ve ağrı kesici etkisiyle bu bitki hem boğaz ağrısının hem de burun akıntısının hafiflemesine destek verir. Ayrıca balgam söktürücü etkisiyle boğazda ve göğüsteki tıkanıklık hissinin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Yatıştırıcı etkisinin yanında ıhlamur faydaları arasında en popüler olan soğuk algınlığını daha rahat geçirmenize katkı sağlamasıdır. İltihap önleyici ve ağrı kesici etkisiyle bu bitki hem boğaz ağrısının hem de burun akıntısının hafiflemesine destek verir. Ayrıca balgam söktürücü etkisiyle boğazda ve göğüsteki tıkanıklık hissinin hafiflemesine yardımcı olabilir. Sindirim sisteminin güçlenmesine destek sağlar: Ihlamuru çay olarak tükettiğinizde antispazmodik özelliği ile sindirim sistemine destek sağladığını görebilirsiniz. İçeriğinde yer alan flavonoidler ve glikozitler mide asidinin de düzenlenmesine yardımcı olur.

Ihlamuru çay olarak tükettiğinizde antispazmodik özelliği ile sindirim sistemine destek sağladığını görebilirsiniz. İçeriğinde yer alan flavonoidler ve glikozitler mide asidinin de düzenlenmesine yardımcı olur. Ağrıların hafiflemesine destekte bulunur: Ihlamurda bulunan quercetin ve tiliroside gibi flavonoidler, eklem ve kas ağrılarının azalmasına destek verebilir.

Ihlamurda bulunan quercetin ve tiliroside gibi flavonoidler, eklem ve kas ağrılarının azalmasına destek verebilir. Kan basıncının dengelenmesine katkı sağlar: Ihlamurda bulunan flavonoidler, kan basıncının düşürülmesine de katkı sağlayabilir.

Tüm faydalarına rağmen ıhlamurun bitkisel bir destek olarak kullanılacağını ve ilaç yerine geçmeyeceğini belirtmek gerekir. Hastalık durumunda veya düzenli ıhlamur çayı tüketiminde hekime danışılması gerekir.

Ihlamur nasıl yapılır?

Ihlamur demlenerek veya kaynatılarak yapılır. Hem sıcak hem de soğuk şekilde tüketilebilir. İçeriğinde bulunan aromatik yağlar sebebiyle tadı tatlı ve çiçeksidir. Bu sebeple damağınızda çiçeksi ve hafif bir tat bırakır. Ancak faydalarından maksimum seviyede yararlanmak için sıcak şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Bunlarla birlikte, dünya mutfağında ıhlamurun salatalarda da kullanıldığını belirtmek gerekir. Aroması, salatalara lezzet katar.

Ihlamur nasıl demlenir?

Ihlamur çayı demleme için bir demliğin içine atacağınız ıhlamurun üzerine su ekledikten sonra 5-10 dakika bekletmeniz yeterli olur. Bu işlemi, demlik yerine french press kullanarak da yapabilirsiniz. Bitkinin aromasını daha çok hissetmek isterseniz kaynar suyun içine ekleyeceğiniz bir tutam ıhlamuru, birkaç dakika kaynattıktan sonra demleme işlemini yapabilir ve süzerek içeceğinizi bardağa aktarabilirsiniz.

Ihlamur neye iyi gelir?

Ihlamur, soğuk algınlığı semptomlarını azaltmakla birlikte strese ve kaygıya iyi gelir. İçeriğinde yer alan flavonoidler sayesinde sindirim sistemini iyileştirmeye katkı sağlamak gibi etkileri de bulunur. Ayrıca flavonoidler, kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra ıhlamur çayı, kalorisi oldukça düşük bir içecek olduğu için kilo vermeye yönelik diyetlerde tüketilebilir.

Ihlamur zararları nelerdir?

Ihlamur, gıdalara eklendiğinde ve bitki çayı olarak tüketildiğinde güvenli görülür. Ancak hamile ve emziren kadınlar için güvenliğe dair yeterli veri bulunmaz. Bu sebeple hamile ve emzirenlerin düzenli tüketimden önce hekimlerine danışması gerekir. Bunların dışında ıhlamur, yatıştırıcı etkisi sebebiyle çok fazla tüketildiğinde halsizliğe sebep olabilir. Fakat kişiden kişiye göre etkileri değişse de, günde bir fincan tükettiğinizde kendinizi halsiz hissetme olasılığınız olmayacaktır.