Kızılcık faydaları nelerdir, tansiyona iyi gelir mi? Kızılcık neye iyi gelir, ne işe yarar?

Ekşi tadı ve kırmızı rengi ile dikkat çeken meyve tam bir vitamin deposu olarak bilinir. Kızılcık dört mevsim tüketilebilmesi ile de avantaj sağlar. Kızılcık hekimler tarafından da tüketilmesi önerilen meyveler arasında yer alır. Magnezyum, demir, kalsiyum ve vitamin bakımından zengin kızılcık düzenli olarak tüketildiğinde vücuda pek çok fayda sağlar. Çiğ olarak tüketilmesinin yanı sıra kızılcık şerbeti de yaygın olarak bilinen ve sevilerek tüketilen bir içecektir.

Kızılcık neye iyi gelir?

Sonbahar aylarında kırmızı rengi ile ağaçları süsleyen kızılcık farklı adları ile de bilinir. Çeşitli yörelerde eğren, ergen, kiren, kiran, kızılcık kirazı adlarını alır. Eylül ve ekim aylarında taze olarak toplanan kızılcık Yunanistan, Moldova, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye ve Hırvatistan’da yetişir. Kendine has kırmızı rengi, küçük yuvarlak şekli ve ekşi tadı ile tam bir şifa kaynağıdır. Dört mevsim tüketilebilmesi için reçel, marmelat ve şerbet yapılır. Kızılcığın sadece meyvesi değil ağacın gövde, kök, yaprak ve kabuklarının da oldukça faydalı olduğu bilinir. Kızılcık faydaları:

Kalp ve damar rahatsızlıklarının riskini azaltır ve bu gibi durumlarda iyileşme sürecine destek olur.

Düzenli olarak kızılcık tüketiminin diyabet ve kolesterole iyi geldiği bilinir.

Kızılcık vücut gücünü ve direncini artırmaya yardımcı olur. Bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak vücudu mikroplara karşı korur.

İçerdiği antioksidan ile vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Kızılcık içerisinde melatonin hormonu yer alır. Bu da uyku düzensizliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Diş etleri üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle plak ve tartar oluşumunu engellemeye destek olur ve diş sağlığını korur.

Kızılcık vücuttaki iltihapların tedavisine de yardımcı olarak yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine de yardımcı olur.

Kızılcık lifli bir meyvedir. Lif mideye ve bağırsaklara iyi gelen içeriklerden biridir. Mide ve bağırsak sağlığının korunmasına destek olur.

Kızılcık suyu böbrek taşının düşürülmesine yardımcı bir içeriktir.

"Kızılcık hangi hastalığa iyi gelir?" sorusunu da şöyle cevaplandırabiliriz: kişiden kişiye değişse de vücudun bağışıklığını destekleyen ve faydalı mineral, vitamin içeriği ile düzenli tüketiminde fayda sağlar. Taze, kuru, yemiş, marmelat, reçel ve şerbet olarak tüketilebilen kızılcık hamilelik döneminde, alerjik kişilerde ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde doktora danışılarak tüketilmelidir. Herhangi bir yan etki görülmesi durumunda tüketimine ara verilmeli ve alerjik reaksiyonlar tekrarladığı taktirde bir doktora danışılmalıdır.

Kızılcık nasıl tüketilir?

Adeta bir şifa kaynağı olan minik kırmızı meyve kızılcık farklı şekillerde sofralara geliyor. Kızılcık ekşi bir tada sahip olduğundan dolayı meyve şeklinde tüketimi zor olabilir. Bu sebeple direkt kızılcık tüketimi yerine kızılcık ile elde edilen çeşitli seçenekler tercih edilebilir. Kızılcık ile hoşaf, reçel, marmelat ve şerbet sıklıkla yapılır. Kızılcıktan elde edilen çeşitli yiyecek ve içecekler şeker eklenerek ya da şekersiz şekilde yapılabilir. Mevsiminde taze olarak toplanan ve farklı şekillerde tüketime hazırlanan kızılcık her gün tüketilebilir. Kızılcığı kurutulmuş formu ile yemiş şeklinde de tüketmek mümkündür. Aynı zamanda kızılcık çayı demlenerek her gün bir bardak içilebilir. Damak tadına göre kızılcıktan elde edilmiş doğal seçenekler tercih edilebilir.

Kızılcık tansiyona iyi gelir mi?

Kızılcık kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak yüksek tansiyonu önler. Kızılcık ile ilgili en sık araştırılan konulardan biri de tansiyondur. Kızılcık tansiyona iyi gelir mi sorusuna düzenli kullanımda etkili faydaları görülmüştür cevabı verilebilir.

Kızılcık kilo verdirir mi?

Daha pek çok rahatsızlığa iyi gelen kızılcık taze ya da kuru olarak tüketilebilir. Oldukça düşük kaloriye sahip kızılcık kilo verdirir mi merak konusudur. İçerdiği antioksidanlar ile vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Böylelikle kilo verme sürecinde vücuda destekleyici bir etkide bulunur. Aynı zamanda yağ yakımının hızlanmasına da yardımcı olur. Bütün bu etkileri kilo vermeye yardımcı olur.

