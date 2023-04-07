Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Kabak çekirdeği besin değeri ve kalorisi nedir?

Besin değeri bakımından yüksek olan kabak çekirdeği sağlık konusunda birçok şeye iyi gelir. Protein, omega 3, vitaminler ve karbonhidrat bakımından zengin olan bu yenilebilir tohum özllikle Türk toplumunda oldukça sık bir şekilde tüketilen atıştırmalıkları arasında yer alır. Ayırca kabak çekirdeği için kurabiye, kek ve ekmek gibi pek çok unlu mamullerin de içinde kullanılabilir. Bunların yanı sıra kabak çekirdeği alzheimer ve dikkat eksikliği gibi sorunlarda iyileşme sağlar.

Kabak çekirdeği nelere iyi gelir?

Kabak çekirdeği kavrulmuş ve çiğ olarak tüketilebilen bir üründür. Her biri ayrı ayrı pek çok şeye iyi gelir. Örneğin; çiğ kabak çekirdeği çok daha kolay bir şekilde hazmedildiği için mideyi yormaz ve lif kaynağı kavrulmuş kabak çekirdeğine göre daha fazla olduğu için tokluk hissini de artırır. Kabak çekirdeğinin sperm kalitesinde artış sağlar ve cinsel sağlığa olumlu yönde katkıları bulunur. Ayrıca kabak çekirdeği cilt ve göz sağlığı bakımından yararlıdır ve içinde bulunan C vitamini sayesinde saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına ve dökülmelere de iyi gelir. Kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Kabak çekirdeği faydaları kısaca şu şekilde sıralanabilir;

Kabak çekirdeği kan şekeri ve yüksek kolesterol seviyeleri gibi diyabetik olan komplikasyonların önlenmesinde yardımcı bir besindir.

İçinde bulunan hipoglisemik özelliği sayesinde şeker hastalarının kan seviyelerini daha iyi yönetmelerini sağlar.

İyi bir magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeği kemik oluşumunda önemli bir role sahiptir.

Düzenli bir şekilde günlük olarak tüketilen kabak çekirdeği kalp sağlığını güçlendirir.

Kabak çekirdeği omega 3 ve omega 6'ya sahip olan bir besin olduğundan dolayı iyi bir antioksidan ve lif kaynağıdır ve aynı zamanda karaciğer dostudur.

Tokluk hissi verdiğinden dolayı kilonun korunmasına yardımcı olan bir besindir.

Kabak çekirdeği E vitamini bakımından da zengin olduğundan dolayı bağışıklığı da güçlendirir.

Vücutta yer alan iltihabın sökülmesine fayda sağlar.

İyi bir uyku düzeni için en ideal besinler arasında yer alır.

Günlük olarak ideal bir seviyede tüketmek göğüs, prostat, akciğer, mide ve kolon kanseri risklerini azaltır.

Kabak çekirdeği ne işe yarar?

Kapalı ve hava almayan kaplarda muhafaza edilmesi gereken kabak çekirdeğinin sağlık bakımından pek çok faydası bulunur. Kabak çekirdeği özellikle çocuklar için kemik gelişimine destek olur. İçinde yer alan değerli besin bileşenleri sayesinde şeker hastalığı, kanser, idrar kaçırma, kötü kolesterol gibi pek çok soruna doğal tedavi olur. Ayrıca kabak çekirdeği sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alır ve kadınların menopoz dönemlerinde rahatlamalarını sağlar. Kabak çekirdeği içinde kırmızı kan hücrelerini destekleyen bileşenler olduğundan dolayı saçların ve tırnakların da güçlenmesine yardımcı olur.

Kabak çekirdeğinin prostata faydası var mı?

Kabak çekirdeğinin faydaları arasında en çok merak edilen konulardan biri de "Kabak çekirdeğinin prostata faydası var mı?" konusudur. Kabak çekirdeği içinde bulunan sterollerin prostata iyi geldiği yönünden pek çok araştırma bulunur. Bunun yanı sıra düzenli bir şekilde tüketilen kabak çekirdeği prostatın büyümesine yol açan hastalığa çare olduğu da bilinir.

Kabak çekirdeği günde ne kadar tüketilmeli?

Kabak çekirdeği yüksek miktarda kaloriye sahip olan bir atıştırmalıktır. "Kabak çekirdeği kaç kalori?" sorusu için şu şekilde cevap verebiliriz: 100 gramında yaklaşık olarak 450 kalori bulunan kabak çekirdeği tüketiminde önerilen günlük miktarı bir avuçtur. Kilo alma sürecinin de hızlandıran bir besin olan kabak çekirdeği fazla tüketildiği zaman mide sorunlarına sebep olabilir. Özellikle de diyet ve zayıflama döneminde olan bireyler kabak çekirdeği tüketiminde dikkatli davranmalıdır. Önerilen miktarın aşılmaması gerekir.

Kabak çekirdeği besin değeri bakımından çok yüksek bir tohumdur. Kabak çekirdeğinin 100 gramında bulunan protein oranı 18.5'dir. Ayrıca 100 gram kabak çekirdeği 53.7 gram karbonhidrat içerdiği gibi, 100 gram kabak çekirdeği 19,4 gram da yağ içerir. Bu bağlamda kabak çekirdeği vücudun ihtiyacı olan yağ oranının yaklaşık olarak 30'nu karşılayabilir.