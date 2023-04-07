Kuşburnu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kuşburnu çayı nasıl yapılır, demlenir, zayıflatır mı?

Kuşburnu çayı, yüksek oranda C vitamini içerdiği için en başta bağışıklığın güçlenmesine katkıda bulunur. A, B5 ve E vitamini de içerdiği için sağlığa ekstra faydaları da olur. Bu faydaların başında kalp sağlığına ve kilo kaybına destek vermesi sayılabilir. Ayrıca, bu çayın en önemli avantajlarından birisi oldukça kolay bir şekilde tüketilmeye hazır hale getirilmesidir. Sağlığa faydalı özellikleriyle birlikte oldukça lezzetli bir çaydır. Damakta belirgin bir ekşilikle birlikte çiçeksi bir tat bırakır.
Kuşburnu çayı, kolay bir şekilde hazırlanabilir. Bu meyvenin hasadı sonbahar aylarında yapılır. Hasadı yapılan meyveler, belirli işlemden geçilerek kurutulur ve çay olarak tüketilmeye hazır hale getirilir. Çayı yapmak için bir yemek kurutulmuş kuşburnunun üzerine kaynar su eklenir. Bu meyve kurutulmadan da çay halinde tüketilebilir. Kurutmadan tüketmek için meyveyi püre haline getirmek gerekir. Ancak kurutulmadığı zaman tadı daha keskin ve acımtırak olur. Kurutulmamış kuşburnu ile çay hazırlarken, bir bardağın çeyreğini dolduracak kadar kuşburnu püresi eklemek ve üzerine kaynar su koymak gerekir.
Kuşburnu çayı demleme için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Demleme işlemi için demlik yerine french press de kullanılabilir. Ancak, kuşburnunun faydalarından maksimum şekilde yararlanılması için kaynatılarak tüketilmesi önerilmez. Bunun nedeni kaynama süresi boyunca bitkinin maruz kalacağı yüksek sıcaklığın besin değerini düşürebilecek olmasıdır. Aynı zamanda kaynama işlemi, kuşburnunun lezzetli olmasını da engelleyebilir.
Meyvede yer alan vitamin ve mineral içeriği sebebiyle kuşburnu çayı, birçok hastalığa iyi gelebilir. Kuşburnu çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Kurutulmuş kuşburnu çayı, lezzetli bir tada sahiptir. Kurutulmuş meyvenin 6 ila 15 dakika demlenmesiyle hazırlanır. Aroması güçlü olduğu için lezzeti, diğer bitki çaylarına göre oldukça farklıdır. Bu sebeple sadece sıcak olarak değil soğuk ve buzlu olarak da tüketilir. Bitki çayını sevmeyenler, kuşburnunun içine tarçın, şeker veya bal ekleyerek çayını lezzetlendirebilir.
Kuşburnu, yağ yakmaya yardımcı olan rosavin içerdiği için zayıflamaya katkıda bulunabilir. Ancak, tek başına kilo vermeyi sağlamaz. Tek başına kilo vermek için günlük olarak kalori açığı oluşturulması gerekir. Ancak kuşburnunda yer alan rosavin yağ yakmaya yardımcı olmasının yanı sıra iştahın kontrol edilmesine destek verdiği için uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir. Bu durum da zayıflamak için faydalı olacaktır.