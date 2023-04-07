Elmanın faydaları nelerdir, cilde faydalı mı? Elma neye iyi gelir, sindirime iyi gelir mi?

Elma, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar bakımından oldukça yüksek bir meyve olmasına rağmen kalorisi çok düşüktür. Düşük kalorili bir antioksidan deposu olduğu için de sağlığa birçok faydası bulunur. Genellikle çiğ olarak tüketilse de yemeklerde, tatlılarda, detox ve meyve sularında da kullanılabilen bu meyve, kan şekerini düzenlemek ve kalp sağlığına katkı sağlamak gibi birçok yarara sahiptir.
Oldukça lezzetli olan bir meyve olmasının yanında elma, tam bir C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sistemine iyi gelir. Sindirim, kan şekeri ve tansiyonun düzenlenmesinde de etkilidir. Kalp hastalığı, obezite ve bazı kanserler risklerinin azaltılmasına da destek verir. Elmanın faydaları şu şekilde sayılabilir:
Elma, lif içeriği sayesinde sindirime destek verir. Sindirime destek vermesinin en önemli nedeni, lifleri oluşturan pektin kaynağıdır. Pektin, bağırsaklardaki yararlı bakterilere faydalı bir besindir. Yararlı bakterilerin güçlenmesini sağlar. Böylece, kabızlık ve ishalin önlenmesine de destekte bulunur. Özellikle bu meyveyi kabuklarıyla birlikte tükettiğinizde orta boy bir elmadan yaklaşık 5 gram lif almış olursunuz. Ancak kabuklarını soyduğunuzda bu sayı 2 grama kadar düşebilir.
Elma kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi alkali mineralleri içerdiği için mideye iyi gelir. Bu alkali mineraller reflü semptomlarını hafifleterek, mide asidinin düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Ancak, tüm meyvelerde olan fruktozu az miktarda da olsa içerdiğini unutmamak gerekir. Çok fazla tüketildiği zaman faydasının aksine içeriğinde yer alan fruktoz sebebiyle gaz ve şişkinlik hissi verebilir.
Yeşil renkli olan muadiline göre kırmızı elma daha fazla antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek veren kırmızı elma vücudun hastalıklara karşı korunmasına katkıda bulunabilir. Ancak antioksidan bakımından aradaki farkın oldukça az olduğunu belirtmek gerekir. Bu sebeple damak zevkine göre hem kırmızı hem de yeşil elma, tüketilebilir.
Yeşil elmanın en büyük faydası, kırmızı olan muadline göre daha az şeker içermesidir. Daha az şeker içerdiği için kilo vermeye yönelik diyetlere daha uygun bir seçenektir. Daha az olan şeker miktarıyla birlikte lifli oluşu da sindirim sistemini geliştirmeye yardımcı olurken fruktoz sebebiyle şişkinlik hissi yaşanma riskini de minimum seviyeye düşürür.
Elma E vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra su içeriğiyle de ciltte hidrasyon artışı sağlar. Bu sayede de cildinizin nemlenmesine katkıda bulunur. Bunun için elmanın kendisinden veya kabuklarından bir maske yaparak cilde uygulanabilir. Bu meyvenin cilde faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Özellikle, mineral içeriği cildinizin daha aydınlık ve parlak görünmesine katkı sağlayabilir.