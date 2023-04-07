Elmanın faydaları nelerdir, cilde faydalı mı? Elma neye iyi gelir, sindirime iyi gelir mi?

Elma, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar bakımından oldukça yüksek bir meyve olmasına rağmen kalorisi çok düşüktür. Düşük kalorili bir antioksidan deposu olduğu için de sağlığa birçok faydası bulunur. Genellikle çiğ olarak tüketilse de yemeklerde, tatlılarda, detox ve meyve sularında da kullanılabilen bu meyve, kan şekerini düzenlemek ve kalp sağlığına katkı sağlamak gibi birçok yarara sahiptir.

Elma neye iyi gelir?

Oldukça lezzetli olan bir meyve olmasının yanında elma, tam bir C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sistemine iyi gelir. Sindirim, kan şekeri ve tansiyonun düzenlenmesinde de etkilidir. Kalp hastalığı, obezite ve bazı kanserler risklerinin azaltılmasına da destek verir. Elmanın faydaları şu şekilde sayılabilir:

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düzenlenmesine katkıda bulunur: Elma, lif açısından en zengin meyvelerden birisidir. Hem lif hem de vitamin ve mineral içeriği kolesterol ve tansiyonun düzelmesine katkıda bulunabilir.

Elma, lif açısından en zengin meyvelerden birisidir. Hem lif hem de vitamin ve mineral içeriği kolesterol ve tansiyonun düzelmesine katkıda bulunabilir. Bağışıklık sistemini destekler: Lifle dolu bir diyet, hücrelerin gelişmesine ve bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar. Elma, lif ve C vitamini açısından zengin olduğundan bağışıklığı güçlendirebilir.

Lifle dolu bir diyet, hücrelerin gelişmesine ve bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar. Elma, lif ve C vitamini açısından zengin olduğundan bağışıklığı güçlendirebilir. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur: Lif, kan dolaşımının emilimini yavaşlatmaya yardımcı olduğu için kan şekeri düzeylerini iyileştirebilir. Bu sebeple tip-2 diyabette tüketilebilen bir meyvedir. Yine de mutlaka bir hekime konu hakkında danışmak gerekir.

Lif, kan dolaşımının emilimini yavaşlatmaya yardımcı olduğu için kan şekeri düzeylerini iyileştirebilir. Bu sebeple tip-2 diyabette tüketilebilen bir meyvedir. Yine de mutlaka bir hekime konu hakkında danışmak gerekir. Kanser riskini önlemeye destek verebilir: Kanseri önlemenin kesin bir yolu olmasa bile elma, antioksidanlarla dolu olduğu kanser riskinin azalmasına katkı sağlayabilir.

Kanseri önlemenin kesin bir yolu olmasa bile elma, antioksidanlarla dolu olduğu kanser riskinin azalmasına katkı sağlayabilir. Kilo vermeye destek verir: Elmadaki lif, sindirimi ve kan şekerinin yükselmesini yavaşlatarak uzun süreli tok kalmaya yardımcı olur. Bu da açlık hissetme sürenizi geciktirerek kilo vermenize katkıda bulunur.

Elmadaki lif, sindirimi ve kan şekerinin yükselmesini yavaşlatarak uzun süreli tok kalmaya yardımcı olur. Bu da açlık hissetme sürenizi geciktirerek kilo vermenize katkıda bulunur. Alzheimer riskinin azalmasına katkı sağlayabilir: Elma, flavonoidler açısından zengin bir yiyecektir. Bu sayede nöronları oksidatif hasara karşı korumaya destek verir.

Elma sindirime iyi gelir mi?

Elma, lif içeriği sayesinde sindirime destek verir. Sindirime destek vermesinin en önemli nedeni, lifleri oluşturan pektin kaynağıdır. Pektin, bağırsaklardaki yararlı bakterilere faydalı bir besindir. Yararlı bakterilerin güçlenmesini sağlar. Böylece, kabızlık ve ishalin önlenmesine de destekte bulunur. Özellikle bu meyveyi kabuklarıyla birlikte tükettiğinizde orta boy bir elmadan yaklaşık 5 gram lif almış olursunuz. Ancak kabuklarını soyduğunuzda bu sayı 2 grama kadar düşebilir.

Elma mideye iyi gelir mi?

Elma kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi alkali mineralleri içerdiği için mideye iyi gelir. Bu alkali mineraller reflü semptomlarını hafifleterek, mide asidinin düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Ancak, tüm meyvelerde olan fruktozu az miktarda da olsa içerdiğini unutmamak gerekir. Çok fazla tüketildiği zaman faydasının aksine içeriğinde yer alan fruktoz sebebiyle gaz ve şişkinlik hissi verebilir.

Kırmızı elma yemenin faydaları nelerdir?

Yeşil renkli olan muadiline göre kırmızı elma daha fazla antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek veren kırmızı elma vücudun hastalıklara karşı korunmasına katkıda bulunabilir. Ancak antioksidan bakımından aradaki farkın oldukça az olduğunu belirtmek gerekir. Bu sebeple damak zevkine göre hem kırmızı hem de yeşil elma, tüketilebilir.

Yeşil elmanın faydaları nedir?

Yeşil elmanın en büyük faydası, kırmızı olan muadline göre daha az şeker içermesidir. Daha az şeker içerdiği için kilo vermeye yönelik diyetlere daha uygun bir seçenektir. Daha az olan şeker miktarıyla birlikte lifli oluşu da sindirim sistemini geliştirmeye yardımcı olurken fruktoz sebebiyle şişkinlik hissi yaşanma riskini de minimum seviyeye düşürür.

Elmanın cilde faydaları nelerdir?

Elma E vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra su içeriğiyle de ciltte hidrasyon artışı sağlar. Bu sayede de cildinizin nemlenmesine katkıda bulunur. Bunun için elmanın kendisinden veya kabuklarından bir maske yaparak cilde uygulanabilir. Bu meyvenin cilde faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Özellikle, mineral içeriği cildinizin daha aydınlık ve parlak görünmesine katkı sağlayabilir.

