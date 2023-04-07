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Arı sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Arı sütü nasıl kullanılır, zararları var mı?

14.03.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğanın dengesinin korunmasında büyük rol oynayan arılar insan sağlığına fayda sağlamak için de hiç durmadan çalışıyor. Türlü çiçeklerden aldıkları polenler ile şifa kaynağı bal yapan arılar aynı zamanda süt de üretiyor. Son dönemlerde kozmetik sektöründe de sık duyulan arı sütünün faydaları hakkında pek çok kişi araştırmalar yapıyor.

Arı sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Arı sütü nasıl kullanılır, zararları var mı?

Tüm arı kovanlarında bir düzen vardır. Kovanda yer alan arıların görevleri vardır ve her kovanın bir kraliçesi vardır. İşçi arılar bal yapmakla ve polen toplamakla görevlidir. Aynı zamanda sadece kraliçe arının tükettiği sıvı besinini yaparlar. Bu sıvı besin arı sütü olarak bilinir. Ekşi bir tadı olan bu sıvıya arı sütü denir. Çin tıbbında önemli yere sahip arı sütü son dönemlerde tüm dünyada yaygın olarak duyulup kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok iyileştirici etkisi olduğu bilinen arı sütü polene benzese de polenden oldukça farklıdır.

Arı sütü nedir?

Neredeyse bütün ömürleri boyunca durmadan çalışan arılar çalışkanlığın da bir sembolü olmuştur. Doğanın şifasını sofralara getirmek için bin bir çeşit çiçekten polen toplayarak bal yaparlar. Bal lezzetli aroması ve faydaları ile sıklıkla tüketilir. Arıların sadece bal yaptığı bilinse de bu çok doğru değildir. İşçi arılar kovanlarındaki kraliçe arıyı beslemekle de görevlidir.

Her kovanda yalnızca bir tane bulunan kraliçe arı, özel bir sıvı ile beslenir. Kremsi bir dokusu olan ve beyaz rengi bulunan bu sıvı arı sütü olarak bilinir. Bu sıvı kraliçe arının daha uzun bir yaşama sahip olması ve arıları yönetmesi için işçi arılar tarafından üretilir. Kraliyet jölesi olarak da bilinen arı sütü keskin bir tada sahiptir ve tadı da bala benzemez. Ekşi bir aromaya sahip olan arı sütü içerdiği yüksek besin değerleri ile insanlar tarafından da tüketilir. Çin tıbbında büyük bir yere sahip arı sütü günümüzde dünyanın her yerinde bilinmeye başlamıştır.

Arı sütü ne işe yarar?

Arı sütü pek çok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan içerikler arasında yer alır. İçerisindeki karbonhidrat, protein, b vitamini ve yağ gibi değerli mineraller ile vücuda pek çok faydası bulunur. Arı sütünün faydaları:

  • Arı sütünde yer alan proteinler kadın ve erkeklerde üreme sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Yapılan araştırmalar ile arı sütünün doğurganlığı artırdığı bulunmuştur. Arı sütü kısırlığın giderilmesine yardımcı olur.
  • İçerisinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri bulunan arı sütü bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olur.
  • Özellikle mevsim geçişlerindeki hastalıkların azaltılmasına ve vücudun fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
  • Arı sütü kolesterolün dengelenmesinde etkin bir rol oynar. Kalp hastalıklarına da iyi geldiği bilinen arı sütü doktora danışılarak kullanılabilir.
  • Vücuda enerji verir. Metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur ve günlük yaşamda daha aktif ve verimli olmayı sağlar.

Arı sütünün cilde faydaları da oldukça fazladır. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller ile hücre yenilenmesini hızlandırarak cilt bariyerinin güçlenmesine destek olur. Arı sütü cilt bakım ürünlerinin içeriğinde de yer alır. Takviye olarak tüketilmesinin yanı sıra arı sütü içeren cilt bakım ürünleri de tercih edilebilir.

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Arı sütü nasıl kullanılır?

Faydaları saymakla bitmeyen arı sütü düzenli olarak kullanıldığında etkisi görülebilir. Arı sütü, bal, polen, propolis karışımını kullananlar arı sütünün etkisinin gözle görülebilir şekilde olduğunu belirtmiştir. Çeşitli şekillerde tüketilebilen arı sütü isteğe bağlı olarak bazı içeceklere de eklenebilir. "Arı sütü nasıl tüketilir?" sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz:

  • Arı sütünün önerilen günlük tüketim miktarı 1 gramdır.
  • Bal ile karıştırılarak tüketilebilir.
  • Gün içerisinde süt ya da içme suyuna arı sütü eklenerek tüketilebilir.
  • Yoğurt ile karıştırılarak da tüketilebilir.
  • Arı sütü kapsülleri de bulunur. Bu kapsülleri tavsiye edilen miktarda günlük olarak tüketmek mümkündür.

Arı sütü kullanılırken doktora danışılması önerilir. Özellikle alerjik bünyeye sahip kişiler, hamile, emziren ya da kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin doktorun bilgisi dahilinde arı sütü kullanması sağlıklı olacaktır.

Arı sütü zararları var mı?

İçerdiği zengin mineraller ve vitaminler ile vücuda oldukça faydalı olan arı sütünün yanlış ya da fazla kullanımı faydadan çok zarar getirecektir. Ayrıca bazı rahatsızlığa sahip kişiler ve bazı durumlar arı sütünün zararlarını ortaya çıkarabilir. Arı sütü kullanımında aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:

  • Kronik kalp hastası olan kişiler olası yan etkilere önlem olarak doktora danışmadan arı sütü kullanmamalıdır.
  • Gün içerisinde önerilen miktardan fazla kullanımı alerjik reaksiyona ve zehirlenmeye yol açabilir.
  • Kullanılan arı sütünün orijinal olmasına özen gösterilmelidir. Doğal olmayan arı sütü vücuda zarar verebilir.

1 yaşın altındaki çocuklara arı sütü verilmemelidir. Çocuklarda arı sütü kullanımı mutlaka doktor bilgisinde ve gözetiminde olmalıdır. Bal ve arı sütü gibi besinler çocuklara yan etkiler yapabilir.

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