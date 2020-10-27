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İhmal edildiğinde kırıklara yol açıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, hamilelikte karşılaşılan kalça ağrıları ihmal edilmemeli diyerek, kalça ağrısına dikkat çekti.

İhmal edildiğinde kırıklara yol açıyor!

Hamilelikte yaşanan kalça ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, tedavi edilmediği takdirde erken yaşta görülen kemik erimesi, kalça eklem kırıklarına ve dejenerasyona yol açtığını belirtti.

Bazı ağrıların kemik erimesinden kaynaklı olabileceğini söyleyen Karaaslan, “Doğru ve erken tanı konmaz, gerekli önlemler alınmazsa, kalça eklem kırığına veya erken dejenerasyona yol açan geçici kemik erimesi, genç annelerin hayat kalitesini azaltıyor, hamilelikte kalça ağrısını arttırıyor. Bazı kalça ağrıları, kalça kemiklerinizin aşırı derecede mineral yani kalsiyum kaybından veya geçici kemik erimesi olarak bilinen osteoporozdan kaynaklanabilir. Bu durum, bazen ikinci veya üçüncü dönem üç ayda başlar ve kalsiyum ve potasyum seviyeleri ile ilgili olabilir” ifadelerini kullandı.

Özellikle hareketlerde kısıtlanma, yürüme de zorluk sebebi olan hamilelikte kalça ağrılarına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, hamilelikte karşılaşılan kalça ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Kalça ağrısı, bel ağrısına göre daha az karşılaşılır. Nadiren görülebilen, doğru ve erken tanı konmaz, gerekli önlemler alınmaz ise kalça ekleminin kırığına veya erken dejenerasyonuna yol açan, genç annelerin hayat kalitesinin düşmesine neden olan geçici kemik erimesi, kalça ağrısı nedenidir. Geçici kemik erimesi, kasıklarda ve uyluk ön yüzünde hissedilen ve hareketle artan ağrı ile belirti verir” dedi.

(İHA)

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