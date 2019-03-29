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İhraç edilen astsubaya FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Ömer Koçar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Ömer Koçar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ömer Koçar, karar duruşmasında hazır bulundu. Ömer Koçar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Koçar, "Bu örgütle hiçbir bağım yoktur. Örgüt üyesi değilim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hüküm kesinleşinceye kadar sanık tahliye edildi.

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