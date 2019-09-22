İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) üzerinden ulaşabileceğini belirterek, "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, bakanlık olarak iç ve dış ticaret ile gümrüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, elektronik platformları etkin kullanarak güvenli ve hızlı ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda ticaretin kesintisiz ve hızlı işlemesi için Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, bakanlık hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas alan uygulamalara ağırlık verdiklerini bildirdi.