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İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı üzerinden ulaşabilecek" - "Süre Hesaplama ve İzleme Programı ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz" - "Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) üzerinden ulaşabileceğini belirterek, "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, bakanlık olarak iç ve dış ticaret ile gümrüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, elektronik platformları etkin kullanarak güvenli ve hızlı ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda ticaretin kesintisiz ve hızlı işlemesi için Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, bakanlık hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas alan uygulamalara ağırlık verdiklerini bildirdi.

- "İthalat ve ihracatta anlık bilgi sunan GET-APP"

Pekcan, dış ticaret yapanlara kolaylık sağlamak amacıyla ithalat ve ihracat işlemlerinin hangi aşamada olduğuna dair anlık bilgi sunan GET-APP'ın devreye alındığına işaret ederek, uygulama üzerinden gümrük işlemlerinde kullanılan elektronik belgelerin tekil veya toplu halde görüntülenebildiğini, bunun da iş yapma yeteneğine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

SHIP uygulamasıyla da belirli bir dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen tüm ithalat veya ihracat işlemlerine ait ortalama sürelerin farklı değişkenlere göre hesaplandığını aktaran Pekcan, ölçülen bu süreler üzerinde istatistiki analiz metotları uygulanarak tahmin modelleri geliştirdiklerini anlattı.

Pekcan, SHIP'teki sonuçları da GET-APP'a yansıttıklarını, ithalatçı ve ihracatçılara her işlem için tahmini veriyi bu program üzerinden sunmaya başladıklarını belirtti.

İki uygulamanın sağlayacağı katkılara dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabilecek. SHIP uygulamasıyla da ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek."

- "Aksaklıklara ilişkin çözümler geliştirilecek"

Bakan Pekcan, yeni devreye alınan SHIP uygulaması sayesinde ileri düzey istatistiki analizler yaparak bakanlığın ihracat ve ithalat süreçlerinde yer alan her aktörün iş performansının ölçülebildiğini söyledi.

Ölçüm sonuçlarının dış ticaret ve lojistik süreçlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesinde önemli bir referans noktası olacağını vurgulayan Pekcan, "Dış ticaret ve lojistik süreçlerindeki aksaklıklar kolaylıkla görülebilecek. Tespit edilen aksaklıklara ilişkin çözümler geliştirilecek." diye konuştu.

Pekcan, bakanlık olarak bilişim sistemlerindeki yenilikleri ve veri analiz yöntemlerini önemli bir politika aracı olarak benimsediklerini sözlerine ekledi.

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GET-APP Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı ihracat süreçleri Ship Süre Hesaplama ve İzleme Programı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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