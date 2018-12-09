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İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a 'şeytan' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Kur'an ile olmayan çocuklar şeytan veya şeytani insanlarla beraber olur' şeklindeki sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Erbaş'ın açıklamasına bir tepki de İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık'tan gelirken, Eliaçık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a 'şeytan' tepkisi!

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ‘şeytan' cevabı geldi.

”Anti-kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Kur'an ile olmayan çocuklar şeytan veya şeytani insanlarla beraber olur" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

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Kişisel Twitter hesabında Erbaş'ın ifadelerine dair bir haberi paylaşan Eliaçık, "Kur'an kimin şeytanlarla beraber olduğunu bir çok yerde yazar. Bunlardan biri de kralın isteğine uygun fetva veren din alimi tiplemesidir" dedi.

Betimlemenin yapıldığı ayetin "Onlara şeytana tabi olan o adamı anlat..." diye başladığını kaydeden Eliaçık, kaynak olarak da 'A'raf suresi 175-176'yı gösterdi.

İşte Eliaçık'ın o Twitter paylaşımı;

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Diyanet başkanı neye dayalı böyle bir açıklama yapıyor tartışılır fakat din ile alakası olmadığı buradan belli
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