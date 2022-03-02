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İhsan ne demek? İhsan etmek ne anlama gelir? İhsan TDK sözlük anlamı!

02.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhsan terimi güncel hayatta nadiren kullanılan kelimelerden biridir. İhsan kelimesinin anlamı ve ihsan etmek(eylemek) ne demek ve nerelerde kullanılır zaman zaman merak ediliyor. Türkçe'ye Arapçadan geçmiş olan ihsan kelimesi ''hüsn'' kökünden türemiştir. İhsan teriminin ne demek olduğu ve TDK'ya göre ne anlama geldiği araştırılmaktadır. İşte İhsan kelimesine dair detaylar!

İhsan ne demek? İhsan etmek ne anlama gelir? İhsan TDK sözlük anlamı!

İhsan kelimesi genellikle belli bir yaşın üzerindeki kişiler kullanmayı tercih eder. İhsan terimi genelde öğüt vermek ya da kıssadan hisse anlatırken kullanılır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan ihsan kelimesi ''hüsn'' kökünden türetilmiştir. Hüsn kelimesi hayra yönelmek, güzel ve iyi olmak anlamına gelir. İhsan kelimesine dair akılları kurcalayan detayları haberimizde işledik...

İHSAN NEDİR?

İhsan kelimesi hem Kur'anda hem de hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak anlamına gelmektedir. İslam dini genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş ve Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini vurgulanmıştır.

İhsan kavramı ünlü Cibril hadisi'nde de geçmektedir. Bu hadiste şu olay geçmektedir; vahiy meleği Cebrail kişi kılığında İslam dininin son peygamberi Muhammed'e çeşitli sorular sorar. Sorulardan birisi de "İhsan nedir?" şeklindedir. Peygamber soruyu şöyle yanıtlar "Allah'a, onu görüyormuşçasına kulluk etmendir. Sen onu görmesen dahi o seni görür.

Bunun dışında İslam'daki inançsal hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla anlatılmaktadır.

İHSAN ETMEK NE DEMEKTİR?

İhsan etmek, eylemek kelimelerinin bağışlamak, bağışta bulunmak anlamlarına gelmektedir. İhsan etmek sözcüğü Türkçe dilinde sürekli kullanılan kelimeler içerisindedir.

TDK'YA GÖRE İHSAN NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumuna göre ihsan kelimesinin dört ayrı anlamı vardır. Bunlar da şu şekilde sıralanabilir;

  • İyi davranma, iyilik etme,
  • Bağışta bulunmak, bağışlama,
  • Bağışlanan bir şey, lütuf, atıfet, kayra,
  • Karşılık beklenmeyerek yapılan iyilik, yardım şeklindedir.

İHSAN ETMEK İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • Bugün İhsan ile kütüphanede buluşacağız.

    • İhsan sahibi insanlar çıkar ilişkilerine aldırış etmez ve çevresindeki insanlara elinden geldiğince yardım eder.

    • Allah, hepimize akıl ve irade ihsan eyleyerek, insanı eşref-i mahlukat mertebesine yükseltmiştir. (karşılıksız vermek anlamında)
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