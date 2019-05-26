"İhtiyar delikanlı" fakülteyi 3 yılda bitirdi

Eğitim aşkını ilk günkü heyecanla içinde taşıyarak liseyi yıllar sonra açıköğretimle bitirdiğini belirten Kılıç, "Lise diplomamı altıktan 31 yıl sonra üniversite sınavlarına girmeye başladım. Çeşitli üniversitelerde bazı bölümler kazanmıştım ama bunlara devam etmedim. 13 Mart 2016'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girdim ve hayalini kurduğum Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım." diye konuştu.

Üniversitede vaktinin çoğunu kütüphanede geçiren Kılıç, mezuniyet cübbesi ve kepini aldıktan sonra da elinden düşürmediği bastonuyla okul arkadaşlarıyla bu sevinci paylaşmak için kütüphanenin yolunu tuttu.

"İhtiyar delikanlı", üniversite eğitimi süresince kursa giderek İngilizce öğrendi, bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin programlarına konuşmacı olarak katılarak gençlere rol model oldu.

Okumanın yaşının olmadığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Tarihe yıllardır ilgim var. Tarih kitapları okumayı çok seviyorum. Tarih bölümünü daha önce kazandım ama devam edememiştim. Sınavlara girmeye karar verdim, 2016'da 335 puanla Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleştim. Açıköğretimden de tarih bölümünü okuyordum. Bazı derslerden muaf oldum, bazılarını da üst sınıftan alarak 4 senelik okulu 3 senede bitirmiş oluyorum.

Yıllar sonra hayal bile edemediğim üniversiteyi bitirmiş olmaktan çok memnunum. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Osmanlıca bilme dolayısıyla tarihi araştırmalarıma ve çalışmalarıma devam edeceğim hatta tarih bölümü bitirme tezimi Osmanlıca kaleme aldım, tezim Şükrü Paşa'nın Balkan Harbi idi, başarıyla verdim."

- Yüksek lisans yapmak istiyor

Osmanlıca sevdalısı olduğunu dile getiren Kılıç, tarih bölümünde yüksek lisans yapmak istediğini söyledi.

Üniversite eğitiminde güzel arkadaşlar edindiğini anlatan Kılıç, "Yaş aralığımız fazla olsa da güzel arkadaşlıklar kurduk. Sınıf arkadaşlarım bazı konularda bana yardımcı oldu, ben de onlara Osmanlıca dersinde ve Edirne'yi tanıtma konusunda yardımcı oldum. Hocalarımla da aram çok iyiydi. Üniversite eğitimimde 2 gün devamsızlığım var ayrıca Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bana İngilizce kursu imkanı sağladı, bu sayede İngilizce öğrenerek dersimi geçtim." diye konuştu.