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"İhtiyar delikanlı" fakülteyi 3 yılda bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren 75 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesinde kazandığı tarih bölümünden mezun olmanı sevincini yaşıyor - Okulun en yaşlı öğrencisi Şevki Amca, önceden gördüğü bazı derslerden muaf olduğu 4 yıllık tarih bölümünü üst sınıftan ders alarak ve sınavlarını firesiz geçerek 3 yılda tamamladı

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren 75 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun olmanı sevincini yaşıyor.

Okulun en yaşlı öğrencisi Şevki Amca, 4 yıllık tarih bölümünü kredili sistemle 3 yılda tamamladı.

"İhtiyar delikanlı", üniversite eğitimi süresince kursa giderek İngilizce öğrendi, bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin programlarına konuşmacı olarak katılarak gençlere rol model oldu.

Üniversitede vaktinin çoğunu kütüphanede geçiren Kılıç, mezuniyet cübbesi ve kepini aldıktan sonra da elinden düşürmediği bastonuyla okul arkadaşlarıyla bu sevinci paylaşmak için kütüphanenin yolunu tuttu.

- "Osmanlıca sevdalısı"

Sınıf arkadaşlarının "Bilge Amca" lakabını verdiği Şevki Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yıl önce lise birinci sınıftayken bazı nedenlerle eğitimine ara verdiğini söyledi.

Eğitim aşkını ilk günkü heyecanla içinde taşıyarak liseyi yıllar sonra açıköğretimle bitirdiğini belirten Kılıç, "Lise diplomamı altıktan 31 yıl sonra üniversite sınavlarına girmeye başladım. Çeşitli üniversitelerde bazı bölümler kazanmıştım ama bunlara devam etmedim. 13 Mart 2016'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girdim ve hayalini kurduğum Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım." diye konuştu.

Okumanın yaşının olmadığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Tarihe yıllardır ilgim var. Tarih kitapları okumayı çok seviyorum. Tarih bölümünü daha önce kazandım ama devam edememiştim. Sınavlara girmeye karar verdim, 2016'da 335 puanla Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleştim. Açıköğretimden de tarih bölümünü okuyordum. Bazı derslerden muaf oldum, bazılarını da üst sınıftan alarak 4 senelik okulu 3 senede bitirmiş oluyorum.

Yıllar sonra hayal bile edemediğim üniversiteyi bitirmiş olmaktan çok memnunum. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Osmanlıca bilme dolayısıyla tarihi araştırmalarıma ve çalışmalarıma devam edeceğim hatta tarih bölümü bitirme tezimi Osmanlıca kaleme aldım, tezim Şükrü Paşa'nın Balkan Harbi idi, başarıyla verdim."

- Yüksek lisans yapmak istiyor

Osmanlıca sevdalısı olduğunu dile getiren Kılıç, tarih bölümünde yüksek lisans yapmak istediğini söyledi.

Üniversite eğitiminde güzel arkadaşlar edindiğini anlatan Kılıç, "Yaş aralığımız fazla olsa da güzel arkadaşlıklar kurduk. Sınıf arkadaşlarım bazı konularda bana yardımcı oldu, ben de onlara Osmanlıca dersinde ve Edirne'yi tanıtma konusunda yardımcı oldum. Hocalarımla da aram çok iyiydi. Üniversite eğitimimde 2 gün devamsızlığım var ayrıca Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bana İngilizce kursu imkanı sağladı, bu sayede İngilizce öğrenerek dersimi geçtim." diye konuştu.

İnsanın ömrünün sonuna kadar öğrenmeye devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Eğitiminizi bazı sebeplerle bırakmış olsanız da ileri yaşlarda devam etme imkanı bulduğunuz zaman hiç vakit geçirmeden okumaya devam edin. Eğitimin hiçbir zararı olmaz. 50 yıl önce öğrenmiş olduğum Osmanlıca bugün bana tez yazmada büyük bir avantaj sağladı ve tarih bölümünü bitirdim." ifadelerini kullandı.

- "Artık bizden bir şey olmaz demeyin"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da 3 yıl önce Şevki Kılıç'ın okula kaydını kendisinin yaptığını söyledi.

Kılıç'ı "Bilge İnsan" olarak tanımlayan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitimin, okumanın yaşının olmadığını ve bunun her yaşta yapılabileceğini gösteren bir insan Şevki Kılıç. Tarih bölümümüzden başarıyla mezun oldu. Üstelik 4 yıllık okuldan 3 yılda mezun oldu. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Öğrencilerimize, Türkiye'ye örnek oldu. Merak ettiği bir sanatı, tarihi, edebiyatı öğrenmek isteyen herkese üniversitenin kapısı açık. Yaş sınırımız yok. Özellikle emeklilere sesleniyorum 'artık bizden bir şey olmaz' demeyin, üniversite sizindir, her alanda eğitim alabilirsiniz."

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