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İHÜ Hukuk Fakültesi Dekanı UNIDROIT yönetimine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, enstitünün 2019-2023 dönemi yönetim konseyi üyeliğine seçildi

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsünün (UNIDROIT) Yönetim Konseyi üyeliğine seçildi.

İHÜ'den yapılan açıklamada, Merkezi Roma'da bulunan UNIDROIT'in 77. Genel Kurul toplantısında, Türkiye'den aday olan Prof. Dr. Yusuf Çalışkan'ın, 2019-2023 dönemi Yönetim Konseyi üyeliğine seçildiği belirtildi.

UNIDROIT'in 1926 yılında, Milletler Cemiyetine bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulduğu ve daha sonra bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak varlığını devam ettirdiği ifade edilen açıklamada, faaliyetlerinin Genel Kurul tarafından her 5 yılda bir seçilen 25 uzman hukukçudan oluşan Yönetim Konseyi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekim 2018 itibariyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 63 üyesi olan enstitünün, özel hukukun yeknesaklaştırılması ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun gelişmesi amacıyla, anlaşmalar, model kanunlar ve ilkeler hazırladığı aktarıldı.

Enstitünün, uluslararası ticaret hukukuna yapmış olduğu en önemli katkının Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri olduğu vurgulanan açıklamada, bu ilkelerin uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanacak hukuk olarak, uluslararası tahkimde hakem heyetleri tarafından uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla enstitü nezdindeki çalışma gruplarının, Yönetim Konseyi'nin kararları çerçevesinde yeni ve farklı konular hakkında çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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