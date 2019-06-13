İHÜ’nün dereceli öğrencilerinden sınav tüyoları

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Danışmanı Burak Erdem; öğrencilerin yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini kesinlikle bozmamaları gerektiğini söyleyerek, "Yeni ders konularına girmemeleri gerekir. Çünkü bu zamana kadar ne yaptılarsa onun karşılığını alacaklardır” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Danışmanı Burak Erdem, 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için önerilerde bulundu. Erdem, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının gireceği iki aşamalı bir sınav olduğunu belirterek, "Tabi öğrencilerimizin nezdinde hayatın bittiği nokta gibi düşünen çok öğrencimiz var. Burada çevreye ve aileye çok ciddi işler düşüyor. Aslında bazı meslek gruplarına ilgi duyan veya yeteneği olan kişileri seçme sınavıdır. Kaybedenler, başka meslek gruplarına yöneleceklerdir. O yüzden çok fazla bir olağanüstü bir durum oluşturmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini kesinlikle bozmamaları gerekiyor"

Daha önceden deneyim yaşamış öğrencilerden aldıkları dönüşler neticesinde, öğrencilerin var olan düzenlerini bozmamaları gerektiğinin altını çizen Erdem, "Öğrencilerin yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini kesinlikle bozmamaları gerekiyor. Yeni ders konularına girmemeleri gerekir. Çünkü bu zamana kadar ne yaptılarsa onun karşılığını alacaklardır. Kendilerini deneme sınavlarıyla ölçebilirler ama yeni bir aktivite gibi olağanüstü durumlara girmelerine gerek yok. Bu yıl boyunca ne yaptılarsa, sınava kadar geçen sürede de günlük yaşamlarına devam etmeliler" ifadelerini kullandı.