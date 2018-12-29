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İhvan'dan Suriye'deki büyükelçiliklerin açılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 20:34 | Son Güncelleme

Suriye'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı: "Esed rejimine destek niteliğinde üzüntü verici bir adım. Taraflar arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığının göstergesi"

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), bazı Arap ülkelerinin Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmalarını "bölgedeki teröre destek" ve rejimin insanlığa karşı işlediği suçların kabul edilmesi olarak değerlendirdi.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açmalarının ardından Suriye İhvanı, resmi internet sitesinde yayımladığı yazılı açıklamada, "Esed rejimine destek niteliğinde üzüntü verici bir adım. Taraflar arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığının göstergesi." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleri işaret edilerek, milyonlarca Suriyelinin Esed rejimi ve katliamlarından kurtulmak için yardım beklediği ve Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi geçiş ile Esed ve rejimi olmaksızın yeni Suriye inşa edilmesini öngören kararlarının hayata geçirilmesini istediği vurgulandı.

Esed rejiminin hayatta kalması ve desteklenmesinin İran yayılmacılığının, bölgede radikalizm ile terörün desteklenmesi ve bu rejimin insanlığa karşı işlediği tüm suçların kabul edilmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Mart 2012'de Suriye'deki büyükelçilerini çekme kararı almıştı.

Suriye rejiminden geçen ay yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaları durumunda bundan memnuniyet duyacakları kaydedilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn de dün, 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 16 Aralık'ta Şam'da Beşşar Esed'le görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Bahreyn Beşşar Esed büyükelçilik İRAN Suriye

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