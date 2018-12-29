İhvan'dan Suriye'deki büyükelçiliklerin açılmasına tepki

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), bazı Arap ülkelerinin Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmalarını "bölgedeki teröre destek" ve rejimin insanlığa karşı işlediği suçların kabul edilmesi olarak değerlendirdi.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açmalarının ardından Suriye İhvanı, resmi internet sitesinde yayımladığı yazılı açıklamada, "Esed rejimine destek niteliğinde üzüntü verici bir adım. Taraflar arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığının göstergesi." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleri işaret edilerek, milyonlarca Suriyelinin Esed rejimi ve katliamlarından kurtulmak için yardım beklediği ve Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi geçiş ile Esed ve rejimi olmaksızın yeni Suriye inşa edilmesini öngören kararlarının hayata geçirilmesini istediği vurgulandı.

Esed rejiminin hayatta kalması ve desteklenmesinin İran yayılmacılığının, bölgede radikalizm ile terörün desteklenmesi ve bu rejimin insanlığa karşı işlediği tüm suçların kabul edilmesi anlamına geldiği kaydedildi.