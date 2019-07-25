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İİT'den Somali'deki intihar saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

İİT'den Somali'deki intihar saldırısına kınama

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün belediye binasına düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Her türlü terör eyleminin kınandığı vurgulanan açıklamada, Somali'nin teröre karşı verdiği mücadelenin her zaman desteklendiği kaydedildi.

Somali'de dün Mogadişu Belediye binasını hedef alan intihar saldırısında, aralarında yerel yöneticiler ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İİT intihar saldırısı Somali

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