HABER
  4. IKBY Başkanı Barzani: "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez"

IKBY Başkanı Barzani: "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

IKBY Başkanı Barzani: "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez"

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Haşdi Şabi milis güçlerinin ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinde, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada Barzani, "Irak’ın çıkarlarını tehlikeye sokan, ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez. Olayı derin bir endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil gösterilerin düzenlenmesinin yasal bir hak olduğunu belirten Barzani, büyükelçilik ve diplomatik misyonların sorumsuz davranışlarla hedef alınmasını ise tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

Barzani, ABD ve Uluslararası Koalisyonun, Irak’ın kurtarılmasında, terör örgütü El Kaide ve DEAŞ’a karşı zafer elde edilmesinde hem Irak hem IKBY’nin önemli stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak, terörle mücadele ve çıkarların korunması noktasında hala söz konusu tarafların desteğine ihtiyaç duyduklarını savundu.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklamaSelin Kartal cinayetinde 2 tutuklama
İzmir’de iki kişiyi öldüren katilin yaraladığı polis memurundan iyi haberİzmir’de iki kişiyi öldüren katilin yaraladığı polis memurundan iyi haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Haşdi Şabi ırak

En Çok Okunan Haberler

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yer: Mersin... Hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

2020'nin ilk trafik cezası ona kesilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.