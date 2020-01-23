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IKBY Başkanı Barzani: "Irak'ın diğer bölgelerinde yaşananlardan kendimizi soyutlayamayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

IKBY Başkanı Barzani: "Irak'ın diğer bölgelerinde yaşananlardan kendimizi soyutlayamayız"

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim 2019 öncesi Irak ile sonrasının aynı olmayacağını belirterek, "Irak'ın diğer bölgelerinde yaşananlardan kendimizi soyutlayamayız çünkü biz de Irak'ın bir parçasıyız. Elbette orada yaşananlar bizim durumumuzu da etkiliyor." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Belirsiz Orta Doğu" panelinde yaptığı konuşmada Barzani, Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu gösterilerden çıkarılması gereken dersler olduğunu söyleyen Barzani, "Burada bilinmesi gereken en önemli şey; 1 Ekim'den önceki Irak ile 1 Ekim'den sonraki Irak birbirinden farklı. Iraklı yetkililer, halkın artık ülkenin 1 Ekim öncesi şartlara dönmesini kabul etmeyeceğini idrak etmelidir." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı, "Irak'ın diğer bölgelerinde yaşananlardan kendimizi soyutlayamayız çünkü biz de Irak'ın bir parçasıyız. Elbette orada yaşananlar bizim durumumuzu da etkiliyor." dedi.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip Irak'ta, yeni neslin Saddam Hüseyin dönemini tam olarak bilmediğini ve yeni bir yaşam istediğini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

"Yeni nesil, Irak'taki yaşamı dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslıyor. Bu gençlerin Irak dışına seyahat etme fırsatı yok ancak ellerindeki internet ve sosyal medya üzerinden tüm dünyada neler olduğunu görebiliyor. Bu nesil, 17 yıldır Irak'ta iktidarda bulunan ve en temel hizmetleri dahi halkına sunamayan siyasi elitten yorulmuş durumda."

Barzani ayrıca Irak'ta farklı etnik ve dini unsurların bir arada yaşadığını ve ülkenin güzelliğinin de buradan geldiğini söyledi.

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Davos IKBY Başkanı ırak

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