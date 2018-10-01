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IKBY’de seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Barzani’nin partisi oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 02:42 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) katılım oranın düşük olduğu seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Barzani’nin partisi oldu. Öte yandan KYB Sözcüsü Sadi Pire Erbil, Duhok ve Soran bölgelerinde seçimlere hile karıştığını iddia ederek sonuçları kabul etmeyeceklerini bildirdi.

IKBY’de seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Barzani’nin partisi oldu

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, parlamento seçimlerine katılım oranını açıklarken, resmi olmayan sonuçlara göre eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) seçimlerin galibi oldu. KDP ilk sıradaki yerini korurken en yakın rakibi eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ikinci sırada kaldı.

SEÇİMLERE KATILIM ORANI DÜŞÜK

IKBY’nın maruz kaldığı ekonomik kriz ve IŞİD ile savaş yüzünden bir yıl ertelenen seçimlere katılım oranı geçen seçimlere göre daha düşük olduğu açıklandı. IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlere katılım oranının Erbil’de %58.57, Duhok’ta %61 ve Süleymaniye’de %51 olduğunu belirterek nihai sonuçların önümüzdeki 72 saat içerisinde açıklanacağını duyurdu.

KYP SONUÇLARA İTİRAZ EDİYOR

Öte yandan KYB Sözcüsü Sadi Pire Erbil, Duhok ve Soran bölgelerinde seçimlere hile karıştığını iddia ederek sonuçları kabul etmeyeceklerini bildirdi. Daha önceki Irak seçimlerinee ittifak halinde katılan en büyük iki Kürt partisi KDP ile KYB, arasında Irak Cumhurbaşkanlığı makamı nedeniyle ihtilaflar baş göstermeye başlamıştı.

IKBY’de son genel seçim 2013’te yapılmıştı. Seçimleri eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani kazanmıştı. 2. Sırada Değişim Hareketi (Goran) gelirken Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği 3. sırada gelmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi seçim Barzani

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