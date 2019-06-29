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IKBY yeni Başkanı Bağdat’a ilk ziyaretini yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni başkanı Neçirvan Barzani IKBY Başkanı sıfatıyla başkent Bağdat’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni başkanı Neçirvan Barzani IKBY Başkanı sıfatıyla başkent Bağdat’a ilk ziyaretini gerçekleştirerek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

IKBY yeni Başkanı Bağdat’a ilk ziyaretini yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni başkanı Neçirvan Barzani IKBY Başkanı sıfatıyla başkent Bağdat’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni başkanı Neçirvan Barzani IKBY Başkanı sıfatıyla başkent Bağdat’a ilk ziyaretini gerçekleştirerek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada. Barzani ile Salih’in Bağdat - Erbil ilişkileri ve iki taraf arasındaki sorunları giderme yollarını ele alındığı kaydedildi.İki liderin gündeminde IKBY’nin sattığı petrol gelirinin Bağdat’ta teslim edilmesi ve bütçe ile ilgili konuları da yer aldı.
Barzani daha önce yaptığı bir açıklamada, IKBY ile Irak hükümeti diyalogu esas alarak Irak Anayasası çerçevesinde her zaman çözüm yolu aramaya hazır olduklarını söylemişti.

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