IKBY’de yeni hükümet kurma görüşmeleri başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yeni hükümeti kurmak için seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), yeni bir görüşme turu başlatacak.

KDP’den bir heyetin, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve muhalefetin başını çeken Değişim Hareketi (Goran) ile hükümet kurma sürecini görüşmek için Süleymaniye kentine gitmesi bekleniyor. KDP yöneticilerinden Nuri Hama Ali, söz konusu heyetin yeni hükümette makamların paylaşımı ve KYB ile Goran’ın önerdiği teklifleri görüşeceğini bildirdi. IKBY’deki İslami Birlik, Yeni Nesil Hareketi ve Komünist Partisi yeni hükümete katılmayacağını duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 30 Eylül’de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi olurken, KYB 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani’yi, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani’yi aday göstermişti.

