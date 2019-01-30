HABER

IKBY’de yeni hükümet kurma görüşmeleri başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yeni hükümeti kurmak için seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), yeni bir görüşme turu başlatacak.KDP’den bir heyetin, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve muhalefetin başını çeken Değişim Hareketi (Goran) ile hükümet kurma sürecini görüşmek için Süleymaniye kentine gitmesi bekleniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yeni hükümeti kurmak için seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), yeni bir görüşme turu başlatacak.
KDP’den bir heyetin, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve muhalefetin başını çeken Değişim Hareketi (Goran) ile hükümet kurma sürecini görüşmek için Süleymaniye kentine gitmesi bekleniyor. KDP yöneticilerinden Nuri Hama Ali, söz konusu heyetin yeni hükümette makamların paylaşımı ve KYB ile Goran’ın önerdiği teklifleri görüşeceğini bildirdi. IKBY’deki İslami Birlik, Yeni Nesil Hareketi ve Komünist Partisi yeni hükümete katılmayacağını duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 30 Eylül’de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi olurken, KYB 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu.
Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti.
Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani’yi, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani’yi aday göstermişti.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktıCHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’daMHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

En Çok Okunan Haberler

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

O ödemeler yarın yapılıyor!

O ödemeler yarın yapılıyor!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Diğer Haberler
CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.